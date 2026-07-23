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Lacroix toujours optimiste sur ses prévisions pour l'exercice 2026
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 17:51
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Au 2e trimestre de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires consolidé de Lacroix ressort à 112,4 millions d'euros contre 112,1 MEUR un an plus tôt, soit un niveau d'activité stable sur la période ( 0,3%). Conforme aux anticipations du Groupe, cette évolution résulte d'un léger repli de l'activité Electronics et d'une normalisation de la croissance de l'activité Environment, après un premier trimestre exceptionnellement dynamique, porté notamment par des éléments non-récurrents.

Sur l'ensemble du 1er semestre, les ventes atteignent 235,2 MEUR, à comparer à 228 MEUR sur la même période en 2025. Le chiffre d'affaires affiche ainsi une croissance de 3,1% à mi-exercice, recouvrant une quasi stabilisation de l'activité Electronics (-1,1%) et une dynamique soutenue de l'activité Environment ( 12,8%).

À l'issue d'un premier semestre conforme à ses anticipations, le groupe spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements électroniques confirme son objectif d'une progression modérée du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice. Cette perspective intègre une reprise graduelle de l'activité Electronics, portée notamment par la montée en puissance du segment Aéronautique & Défense, et une stabilisation a minima de l'activité Environment, sous l'effet de deux tendances contrastées : le ralentissement temporaire de l'Eclairage Public en France, d'une part, et l'accélération conjoncturelle du segment Eau (fin des réseaux 2G/3G), d'autre part.

Sur le plan de la rentabilité, Lacroix est très confiant dans l'atteinte de son objectif de taux de marge d'EBITDA à 7,6% en 2026.

Enfin, concernant la structure financière, le groupe renouvelle son objectif de dette nette/ EBITDA inférieur à 2,5.

En outre, à horizon 2027, le groupe réitère l'ensemble des objectifs financiers : un chiffre d'affaires compris dans une fourchette de 475 à 500 MEUR, assorti d'un taux de marge d'EBITDA supérieur à 8% et d'un ratio dette nette / EBITDA inférieur à 2,0 fois.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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