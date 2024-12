Lacroix négocie avec le groupe Swarco pour la cession de son segment City-Mobilité

(AOF) - Lacroix annonce être entré en négociations exclusives avec le groupe spécialiste de la mobilité Swarco en vue de la cession de son segment City-Mobilité. Ces discussions font suite à la communication du 22 mai 2024 annonçant le projet de cession de ce segment dans le cadre d’une nouvelle organisation pour Lacroix. L’objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération au premier trimestre 2025, un calendrier tenant compte du processus d’information-consultation des représentants du personnel.

"Les discussions avancées en cours ne préjugent toutefois pas de leur issue. Toute information significative dans cette négociation susceptible d'intéresser les actionnaires de Lacroix, et plus généralement l'ensemble des investisseurs, sera portée à la connaissance du marché, conformément à la règlementation, par voie de communiqué de presse", fait savoir le spécialiste des équipements et des technologies connectés.

Après le rattachement organisationnel - déjà effectif - du segment Éclairage Public à l'activité Environment, la cession de City-Mobilité doit en effet permettre de finaliser le recentrage du groupe sur ses deux activités stratégiques à fort potentiel et à impact environnemental positif : Electronics et Environment.

Le périmètre concerné par le projet de cession rassemble les business units Traffic et V2X et représentait un chiffre d'affaires de 27,3 millions d'euros en 2023, soit 3,6% du chiffres d'affaires de Lacroix. Il regroupait 122 salariés à travers les sites français de Carros (Alpes Maritimes), Ploufragan (Côtes d'Armor) et Cesson (Ille-et-Vilaine), ainsi que le site espagnol situé à Madrid.

Basé à Wattens en Autriche, Swarco est un leader mondial des solutions de mobilité (gestion de trafic, marquage routier…). Peu présent à ce jour en France et en Espagne, le groupe vise à travers cette acquisition à renforcer son leadership européen et à compléter ses offres de produits et solutions.

