Communiqué de presse LACROIX



LACROIX met en place un crédit syndiqué de 77,6 M€, permettant de conforter la solidité financière du Groupe



LACROIX annonce la mise en place d’un crédit syndiqué inaugural destiné au refinancement d’une partie de sa dette existante et au financement de ses investissements à l'horizon de sa feuille de route 2027.



Ce financement est composé :



• d’un refinancement partiel de la dette existante de 44,6 M€ sur une maturité allongée à 7 ans

• d’une ligne de crédit confirmée dédiée au financement des investissements (capex et rachat minoritaires), d’un montant de 30 M€ ;

• d’un crédit renouvelable (RCF) de 3 M€ de maturité de 4 ans, en complément des lignes court terme existantes.