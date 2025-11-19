 Aller au contenu principal
LACROIX : Le sud de l’Europe, puissant moteur de croissance pour l’activité Environment de LACROIX
information fournie par Boursorama CP 19/11/2025 à 17:45

Depuis quelques années, le sud de l’Europe connaît une intensification du stress hydrique ainsi qu’une multiplication des épisodes d’inondation, plaçant durablement les enjeux liés à la modernisation des réseaux d’eau sur le devant de la scène.

L’Espagne et l’Italie ont mis en place en 2021 des plans de relance ambitieux visant à transformer des secteurs clés de leurs économies, ce qui inclut la modernisation de leurs réseaux d’infrastructures critiques. Ainsi, les programmes PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) en Espagne et PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) en Italie ont libéré des fonds européens en faveur de la réalisation de projets de transformation liés à la transition écologique, accélérant l’innovation et la digitalisation des réseaux d’infrastructures d’eaux potables et usées.

Ces plans ont ainsi stimulé la demande pour les solutions connectées et sécurisées de LACROIX, permettant à l’activité Environment d’afficher une performance remarquable en Espagne et Italie : son chiffre d’affaires devrait avoir doublé en 2 ans passant d’environ 8 millions d’euros en 2023 à près de 16 millions estimés sur l’ensemble de l’exercice 2025.

LACROIX
11,650 EUR Euronext Paris +0,43%

