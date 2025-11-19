LACROIX : Le sud de l’Europe, puissant moteur de croissance pour l’activité Environment de LACROIX

Depuis quelques années, le sud de l’Europe connaît une intensification du stress hydrique ainsi qu’une multiplication des épisodes d’inondation, plaçant durablement les enjeux liés à la modernisation des réseaux d’eau sur le devant de la scène.



L’Espagne et l’Italie ont mis en place en 2021 des plans de relance ambitieux visant à transformer des secteurs clés de leurs économies, ce qui inclut la modernisation de leurs réseaux d’infrastructures critiques. Ainsi, les programmes PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) en Espagne et PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) en Italie ont libéré des fonds européens en faveur de la réalisation de projets de transformation liés à la transition écologique, accélérant l’innovation et la digitalisation des réseaux d’infrastructures d’eaux potables et usées.



Ces plans ont ainsi stimulé la demande pour les solutions connectées et sécurisées de LACROIX, permettant à l’activité Environment d’afficher une performance remarquable en Espagne et Italie : son chiffre d’affaires devrait avoir doublé en 2 ans passant d’environ 8 millions d’euros en 2023 à près de 16 millions estimés sur l’ensemble de l’exercice 2025.