LACROIX : Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 335,0 M€ au 30 septembre 2025.
information fournie par Boursorama CP 05/11/2025 à 17:45

Communiqué de presse LLACROIX

Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 335,0 M€ au 30 septembre 2025
Stabilisation de l’activité au 3ème trimestre, reflétant une dynamique très positive sur Environment et une baisse moins prononcée sur Electronics
Confirmation des objectifs annuels

Au 3ème trimestre de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 107,0 M€, contre 108,6 M€ un an plus tôt, soit une évolution quasi stable (-1,4%). Pour rappel, ces chiffres excluent la filiale Electronics North America, comptabilisée en « Activité abandonnée » dans le cadre du projet de retrait définitif d’Amérique du Nord en cours de finalisation. L’évolution des ventes de LACROIX au troisième trimestre reflète des dynamiques toujours contrastées, avec une activité Environment en forte croissance (+19,7%) et une activité Electronics qui reste en retrait (-9,2%) dans un contexte de marché toujours difficile.

11,8500 EUR Euronext Paris +0,42%

