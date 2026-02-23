 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LACROIX : la montée de la transition énergétique en Allemagne renforce la Business Unit Smart Grids.
information fournie par Boursorama CP 23/02/2026 à 17:45

Communiqué de presse LACROIX

LACROIX : la montée de la transition énergétique en Allemagne renforce la Business Unit Smart Grids

Un marché allemand porté par la transition énergétique et un cadre réglementaire structurant

La transition énergétique, marquée par l’essor des énergies renouvelables et la multiplication des productions décentralisées (photovoltaïque, pompes à chaleur, bornes de recharge), transforme les foyers en acteurs du réseau et complexifie la gestion des réseaux moyenne et basse tension.

Valeurs associées

LACROIX
14,4000 EUR Euronext Paris -0,35%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank