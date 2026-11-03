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LACROIX GROUP : PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
information fournie par Boursorama CP 03/11/2026 à 17:40

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Communiqué de presse LACROIX GROUP

LACROIX GROUP : PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

1. Date de l'assemblée générale des actionnaires qui a autorisé le programme de rachat
L’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions a été donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2026 (13ème résolution). Elle est mise en œuvre dans le cadre du présent plan sur décision du Conseil d’Administration en date du 29 octobre 2026.

2. Répartition par objectifs des titres de capital détenus à ce jour
A ce jour, la société auto-détient 107 443 actions,soit 2,22 % du capital

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