Lacroix finalise la cession du segment City-Mobilité auprès de Swarco

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette acquisition lui permettra de se renforcer significativement sur les marchés français et espagnol où l'activité City-Mobilité de Lacroix a des positions fortes sur les équipements de gestion de trafic, à la fois en France (parc installé significatif) et en Espagne (auprès des intégrateurs locaux).

Leader mondial des solutions de mobilité (gestion de trafic, marquage routier…), le groupe Swarco est présent dans 25 pays, mais peu en France et en Espagne.

"La qualité du projet industriel et commercial, essentielle au développement de l'entreprise ainsi qu'au maintien des emplois dans la durée, a été un critère prépondérant dans le choix du repreneur de l'activité City-Mobilité. Le projet a été favorablement accueilli par les représentants du personnel ainsi que l'ensemble des équipes en interne. Des accords de prestations de services transitoires sont mis en place afin d'assurer la pleine continuité d'activité durant la transition", explique Lacroix.

Fin 2024, il regroupait 122 salariés à travers les sites français de Carros (Alpes Maritimes), Ploufragan (Côtes d'Armor) et Cesson (Ille-et-Vilaine), ainsi que le site espagnol situé à Madrid.

(AOF) - Lacroix annonce la cession de son segment City-Mobilité à la société Swarco, dans le prolongement des négociations exclusives annoncées le 12 décembre dernier entre les deux sociétés. Cette opération devrait être effective au plus tard à la fin du premier trimestre 2025. Le périmètre concerné par le projet de cession rassemble les business units Traffic et V2X qui représentaient un chiffre d’affaires de 27,3 millions d'euros en 2023, soit 3,6% du chiffres d’affaires de Lacroix.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.