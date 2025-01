Communiqué de presse LACROIX



LACROIX finalise la cession du segment City-Mobilité auprès de SWARCO.



LACROIX annonce la cession de son segment City-Mobilité à la société SWARCO, dans le prolongement des négociations exclusives annoncées le 12 décembre dernier entre les deux sociétés. Cette opération devrait être effective au plus tard à la fin du premier trimestre 2025.



Le périmètre concerné par le projet de cession rassemble les business units Traffic et V2X qui représentaient un chiffre d’affaires de 27,3 M€ en 2023, soit 3,6% du chiffres d’affaires de LACROIX. Fin 2024, il regroupait 122 salariés à travers les sites français de Carros (Alpes Maritimes), Ploufragan (Côtes d’Armor) et Cesson (Ille-et-Vilaine), ainsi que le site espagnol situé à Madrid.