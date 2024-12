Lacroix: en négociation pour céder le segment City-Mobilité information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Lacroix annonce être entré en négociations exclusives avec le groupe autrichien Swarco en vue de la cession de son segment City-Mobilité, suite à l'annonce en 22 mai 2024 de ce projet de cession dans le cadre d'une nouvelle organisation.



Le périmètre concerné par le projet de cession représentait un chiffre d'affaires de 27,3 millions d'euros en 2023, soit 3,6% du chiffres d'affaires de Lacroix. Il regroupait 122 salariés à travers trois sites français et un site espagnol.



L'objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération au premier trimestre 2025, un calendrier tenant compte du processus d'information-consultation des représentants du personnel. Les discussions avancées en cours ne préjugent toutefois pas de leur issue.





Valeurs associées LACROIX 9,88 EUR Euronext Paris +3,13%