LACROIX déploie ses savoir-faire industriels et technologiques au service des souverainetés française et européenne



L’intensification des tensions géopolitiques mondiales entraine une re-priorisation majeure et rapide des enjeux du secteur de la défense en France et en Europe. Le plan Readiness 2030 (ReArm Europe) prévoit ainsi de mobiliser une enveloppe de 800 milliards d’euros d’ici 2030, portant à 3% du PIB de l’Union Européenne les dépenses de défense. Le programme SAFE (Security for Action for Europe) met à disposition 150 milliards d’euros de prêts pour soutenir les achats conjoints d’équipements militaires. La France a annoncé un effort budgétaire de 3,5 milliards d’euros en 2026 et 3 milliards en 2027 tandis que l’Allemagne prévoit un quasi-triplement de son budget défense entre 2024 et 2029.