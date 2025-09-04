 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 704,50
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LACROIX déploie ses savoir-faire industriels et technologiques au service des souverainetés française et européenne
04/09/2025 à 17:45

LACROIX déploie ses savoir-faire industriels et technologiques au service des souverainetés française et européenne

L’intensification des tensions géopolitiques mondiales entraine une re-priorisation majeure et rapide des enjeux du secteur de la défense en France et en Europe. Le plan Readiness 2030 (ReArm Europe) prévoit ainsi de mobiliser une enveloppe de 800 milliards d’euros d’ici 2030, portant à 3% du PIB de l’Union Européenne les dépenses de défense. Le programme SAFE (Security for Action for Europe) met à disposition 150 milliards d’euros de prêts pour soutenir les achats conjoints d’équipements militaires. La France a annoncé un effort budgétaire de 3,5 milliards d’euros en 2026 et 3 milliards en 2027 tandis que l’Allemagne prévoit un quasi-triplement de son budget défense entre 2024 et 2029.

Valeurs associées

LACROIX
7,980 EUR Euronext Paris -2,44%

A lire aussi

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris minée par le retour du risque politique
    04.09.2025 18:32 

    La Bourse de Paris a terminé en légère baisse jeudi, à revers des autres grandes places européennes, le retour du risque politique en France minant l'enthousiasme des investisseurs. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 0,27%, soit 20,79 points, ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe, hormis Paris, finit dans le vert avant le rapport sur l'emploi américain
    04.09.2025 18:24 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes, hormis Paris, ont terminé en hausse jeudi, tandis que Wall Street était également dans le vert, sur fond de poursuite de l'accalmie dans l'obligataire. À Paris, le CAC 40, plombé par Sanofi, a fini sur une ... Lire la suite

  • (De la gauche vers la droite) Le président du groupe Socialiste et Apparentés à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, le premier secrétaire du parti Socialiste (PS), Olivier Faure, le président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat, Patrick Kanner, et la députée européenne du groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates, Nora Mebarek, posent à leur arrivée à l'Hôtel de Matignon à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le Parti socialiste se place un peu plus au centre du jeu de l'après-Bayrou
    04.09.2025 18:22 

    Reçu à Matignon jeudi, le PS s'est placé un peu plus au centre des discussions pour l'après-Bayrou, encouragé par les assurances de Laurent Wauquiez de ne pas censurer d'emblée un gouvernement socialiste. Renouvelant son offre de "discuter" sur la "base de travail" ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Arkéa: bons résultats au premier semestre, incertitude pour l'avenir
    04.09.2025 18:21 

    Le Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit deux caisses et plusieurs filiales du groupe Crédit Mutuel, a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 17% au premier semestre, mais craint que l'instabilité politique pèse sur l'activité dans les mois à venir. La banque, dont ... Lire la suite

