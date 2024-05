Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lacroix: cession du segment signalisation finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - Lacroix annonce avoir finalisé la cession de son segment signalisation auprès de la société d'investissement industriel AIAC, ayant obtenu l'approbation des autorités compétentes pour cette transaction annoncée en décembre 2023.



Cette cession marque la volonté de recentrage du groupe sur ses métiers à fortes synergies technologiques, afin de réaliser son ambition de devenir un leader global des solutions IoT industriel et des équipements électroniques pour applications critiques d'ici 2025.



Le segment signalisation, qui rassemble 315 collaborateurs, a dégagé un chiffre d'affaires total de 59 millions d'euros en 2023, soit 7,8% du chiffre d'affaires de Lacroix. Les principaux impacts sont comptabilisés dans les états financiers au 31 décembre 2023.





