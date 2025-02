Lacroix : cession définitive du segment City-Mobilité

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le segment City-Mobilité rassemble les business units Traffic et V2X qui représentaient un chiffre d'affaires de 30,8 millions d'euros en 2024, soit 4,6% du chiffre d'affaires de Lacroix. Il regroupait 122 salariés à travers les sites français de Carros (Alpes Maritimes), Ploufragan (Côtes d'Armor) et Cesson (Ille-et-Vilaine), ainsi que le site espagnol situé à Madrid.

(AOF) - Lacroix confirme avoir finalisé la cession de son segment City-Mobilité auprès de la société Swarco. Les deux sociétés étaient entrées en négociations exclusives le 12 décembre dernier. "Cette opération marque la volonté de Lacroix de se recentrer sur ses métiers à fortes synergies technologiques, afin de réaliser son ambition de devenir un leader global des solutions IoT industriel et des équipements électroniques pour applications critiques", explique le spécialiste des équipements et des technologies connectés.

