LACROIX annonce son projet de sortie de l’Amérique du Nord d’ici fin 2025, en vue d’un recentrage sur ses activités les plus solides et à fort potentiel. Au 1 er trimestre 2025, un chiffre d’affaires en repli de 10,4% à périmètre constant.

Communiqué de presse LACROIX



LACROIX annonce son projet de sortie de l’Amérique du Nord d’ici fin 2025, en vue d’un recentrage sur ses activités les plus solides et à fort potentiel



Au 1er trimestre 2025, un chiffre d’affaires en repli de 10,4% à périmètre constant, marqué par une conjoncture toujours difficile sur Electronics et la poursuite d’une forte dynamique sur Environment



Présentation de la feuille de route 2027 confirmée au 30 septembre 2025



Projet de sortie de l’activité Electronics en Amérique du Nord (LACROIX Electronics MI LLC): éradication d’un foyer de pertes et réduction de l’exposition au secteur automobile.