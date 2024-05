Communiqué de presse LACROIX



Focalisation sur les marchés à plus forts potentiels et impacts positifs :



LACROIX annonce le transfert de son segment Éclairage Public au sein de l’activité Environment et le projet de cession du segment CITY - Mobilité (Traffic et V2X).



LACROIX évolue sur des marchés en transformation rapide portés par des évolutions technologiques majeures (l’IA, la cybersécurité…), ainsi que la mise en place de nouveaux business models tournés vers plus de solutions et de services. Ces évolutions renforcent les enjeux de taille critique et la nécessité de concentrer les efforts du Groupe sur ses métiers à plus fort potentiel en France comme à l'international.