LACROIX annonce la cession définitive du segment City-Mobilité

LACROIX confirme avoir finalisé la cession de son segment City-Mobilité auprès de la société SWARCO. Les deux sociétés étaient entrées en négociations exclusives le 12 décembre dernier. Cette cession est effective au 28 février 2025.



Cette opération marque la volonté de LACROIX de se recentrer sur ses métiers à fortes synergies technologiques, afin de réaliser son ambition de devenir un leader global des solutions IoT industriel et des équipements électroniques pour applications critiques.



L'expérience et la réputation de SWARCO dans l'industrie des STI (Système de Transport Intelligent) ont été des facteurs décisifs dans le choix de cet acheteur. Les activités de SWARCO, leader mondial des solutions de mobilité (gestion de trafic, marquage routier…), affichent une forte complémentarité avec le segment City-Mobilité sur les plans géographique, technologique et commercial, offrant ainsi de grandes opportunités de développement et de synergies.