Communiqué de presse LACROIX



LACROIX affiche un chiffre d'affaires de 235,2 M€ au premier semestre 2026, en hausse de 3,1%.

Stabilité de l’activité au deuxième trimestre (+0,3%)

Confiance dans les perspectives annuelles et confirmation des objectifs financiers à horizon 2027



Au deuxième trimestre de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires consolidé de LACROIX ressort à 112,4 millions d’euros (M€), contre 112,1 M€ un an plus tôt, soit un niveau d’activité stable sur la période (+0,3%). Conforme aux anticipations du Groupe, cette évolution résulte d’un léger repli de l’activité Electronics et d’une normalisation de la croissance de l’activité Environment, après un premier trimestre exceptionnellement dynamique, porté notamment par des éléments non récurrents.