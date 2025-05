Lacroix: activité en baisse, se retire d'Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 18:13









(CercleFinance.com) - Lacroix publie un chiffre d'affaires de 151,1 ME au titre du 1er trimestre 2025, en repli de 16,4% par rapport à la même période un an plus tôt (ou -10,4% à périmètre constant).



Dans le détail, l'activité Electronics ressort à 116,4 ME, en baisse de 15,9% tandis que l'activité Environment affiche une progression de 14,5%, à 34,7 ME.



Lacroix annonce la fin de ses activités électroniques en Amérique du Nord d'ici la fin de l'année afin d'éradiquer les pertes de cette filiale.



' De plus, les tensions géopolitiques confirmées (menaces sur les droits de douane américains) restent sources de lourdes incertitudes quant à l'évolution de la demande aux États-Unis ', indique le groupe.



Concrètement, Lacroix a pris la décision de se désengager de ses activités en Amérique du Nord, qui fin 2024 regroupaient 1251 collaborateurs répartis sur deux sites, à Juarez (Mexique) et Grand Rapids (Michigan, USA). au Mexique (Juarez) pour un chiffre d'affaires annuel de 141 ME, en repli de 15%.



' Les impacts comptables liés au désengagement de l'activité Electronics en Amérique du Nord feront bien entendu l'objet d'une communication ultérieure, dès réalisation du projet ', indique le groupe.



Lacroix assure qu'à ce stade, les objectifs financiers précédemment communiqués restent ' inchangés ' : le CA est toujours attendu autour de 600 ME avec une marge d'EBITDA supérieure à 4% pour l'ensemble de l'exercice 2025.







