Communiqué de presse LACROIX



LACROIX accélère sur la mesure de la qualité de l’eau, activité de niche multipliée par cinq en deux ans.



La croissance démographique, les dérèglements climatiques avec en particulier la multiplication des épisodes de sécheresse et d’inondation, ainsi que la montée des enjeux de santé publique, font de l’efficience de la gestion de l’eau un impératif stratégique. Dans ce contexte, la question de la qualité de l’eau dans les réseaux d’eau potable et d’assainissement devient un facteur clé.