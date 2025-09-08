Lachlan Murdoch consolide le contrôle de Fox News et de l'empire médiatique Le Wall Street Journal dans le cadre d'un nouvel accord familial

(Correction de l'orthographe de Élisabeth au paragraphe 3) par Dawn Chmielewski

La famille Murdoch a conclu un accord qui permettra à Lachlan Murdoch, le fils politiquement conservateur de Rupert Murdoch, de prendre le contrôle de l'empire médiatique familial, qui comprend Fox News et Le Wall Street Journal.

L'accord met fin à une bataille pour savoir qui contrôlera l'un des groupes médiatiques mondiaux les plus en vue.

La famille créera une fiducie séparée pour les enfants de Murdoch, James Murdoch, Élisabeth Murdoch et Prudence MacLeod, qui vendront leurs participations personnelles dans Fox News et News Corp sur une période de six mois.

Fox Corp FOXA.O a déclaré le lundi qu'elle était parvenue à une résolution mutuelle des procédures judiciaires liées à la fiducie familiale Murdoch, ce qui a mis fin à tous les litiges.

Une nouvelle fiducie familiale sera créée au profit de Lachlan Murdoch, Grace Murdoch et Chloe Murdoch.

Les enfants de Murdoch seront les bénéficiaires du nouveau trust, qui recevra des fonds provenant de la vente d'environ de 16,9 millions d'actions de classe B de Fox News et d'environ de 14,2 millions d'actions ordinaires de classe B de News Corp. Le montant du paiement n'a pas été divulgué.