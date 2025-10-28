Labcorp réduit les perspectives de croissance de son unité de recherche en raison de la persistance de la pénurie de financement des biotechnologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture de l'ensemble du texte, ajout de commentaires de la direction aux paragraphes 3 et 6, d'actions au paragraphe 4 et de commentaires d'analystes au paragraphe 5) par Puyaan Singh et Sahil Pandey

Labcorp LH.N a prévu mardi une croissance plus faible du chiffre d'affaires annuel de son unité de recherche sous contrat, alors qu'une pénurie de financement prolongée continue de peser sur ses clients en phase initiale de développement de médicaments.

Les sociétés de recherche sous contrat ont connu une réduction des dépenses de la part de leurs clients du secteur de la biotechnologie au cours des deux dernières années. Le manque de financement, qui devrait s'améliorer cette année, pourrait se prolonger en raison de l'incertitude politique de l'administration Trump.

"Le problème que nous constatons concerne le calendrier de démarrage des études ... . Nous nous attendions à ce que cela commence à revenir à une situation plus normale", a déclaré le directeur général Adam Schechter lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Les commentaires sur la pression continue exercée sur l'unité ont pesé sur les actions, qui étaient en baisse de 5,5 % dans les échanges de l'après-midi, malgré le fait que la société ait relevé ses prévisions de bénéfices annuels et annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre.

Bien que la faiblesse du développement en phase initiale soit frustrante, son impact sur l'action est exagéré, car le segment lui-même contribue peu au bénéfice de base, a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

La société s'attend à ce que l'unité de recherche sous contrat croisse de 5,7 % à 7,1 % cette année, contre une fourchette précédente de 6,1 % à 7,5 %. Le chiffre d'affaires des premières phases pour 2025 devrait connaître une croissance faible à un chiffre, contre une croissance moyenne à un chiffre estimée auparavant, a déclaré Julia Wang, responsable des finances.

Labcorp a déclaré qu'elle prenait des mesures pour faire face à la baisse de la demande dans le domaine du développement de médicaments en phase précoce en cédant ou en restructurant environ 50 millions de dollars de revenus annuels par le biais d'une consolidation des sites.

Ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel ont également été revues à la baisse et devraient désormais se situer entre 7,4 % et 8 %, contre 7,5 % à 8,6 % précédemment, en raison d'un dollar plus fort et du calendrier de certaines acquisitions.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 de 16,15 à 16,50 dollars par action, contre une fourchette précédente de 16,05 à 16,50 dollars par action.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, Labcorp a déclaré un bénéfice ajusté de 4,18 $ par action, dépassant l'estimation consensuelle des analystes de 4,13 $, selon les données compilées par LSEG.