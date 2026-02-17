Labcorp prévoit un bénéfice annuel en hausse grâce à la forte demande de produits de diagnostic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de services de laboratoire Labcorp LH.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street mardi, misant sur une demande robuste pour ses tests de diagnostic.

La demande soutenue de chirurgies non urgentes, notamment chez les Américains plus âgés, a dopé l'activité de sociétés telles que Labcorp au cours des derniers trimestres.

La société basée en Caroline du Nord s'attend à ce que son segment diagnostic connaisse une croissance de 5 à 6 % en 2026.

Elle s'attend à ce que son bénéfice annuel ajusté par action se situe entre 17,55 et 18,25 dollars, le point médian étant supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 17,50 dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Nous prévoyons la poursuite de solides performances en 2026, car nous restons concentrés sur la croissance", a déclaré le directeur général Adam Schechter dans un communiqué.

Labcorp prévoit que son chiffre d'affaires annuel sera compris entre 14,61 et 14,79 milliards de dollars, tandis que les analystes estiment qu'il sera de 14,63 milliards de dollars.

"Dans l'ensemble, nous pensons que cette impression permettra à Labcorp de poursuivre sa croissance régulière, soutenue par un marché final sain qui a également vu la surperformance de son homologue Quest Diagnostics", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

Au cours de l'année écoulée, Labcorp et Quest DGX.N ont bénéficié d'accords pour gérer les laboratoires hospitaliers, ce qui leur a permis d'accroître leur part de marché.

Labcorp a également dépassé les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue dans ses activités de diagnostic et de laboratoire central.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 4,07 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation de 3,94 dollars par action.

Les ventes de son segment de services de laboratoire biopharmaceutique, qui propose des installations de recherche sous contrat aux sociétés biopharmaceutiques, ont augmenté de 3,4 %, tandis que les activités de diagnostic ont progressé de 5,5 % au cours de la période.

Les ventes trimestrielles totales de Labcorp se sont élevées à 3,52 milliards de dollars, contre une estimation de 3,56 milliards de dollars.