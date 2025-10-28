Labcorp chute après avoir réduit les perspectives de croissance de son unité de recherche

28 octobre - ** Les actions de l'opérateur de laboratoire Labcorp LH.N chutent de 8,4 % pour atteindre leur plus bas niveau en trois mois, à 252,46 dollars

** L'action devrait connaître sa pire journée en trois ans, si les pertes se maintiennent

** La société s'attend à ce que son unité de recherche sous contrat augmente de 5,7 % à 7,1 % cette année, alors que la fourchette précédente était de 6,1 % à 7,5 %

** Le chiffre d'affaires du développement de médicaments au stade précoce pour 2025 devrait connaître une croissance à un chiffre faible par rapport à une croissance à un chiffre moyen estimée auparavant, selon le chef des finances Julia Wang

** La société déclare un bénéfice trimestriel ajusté de 4,18 $/shr par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 4,13 $/shr - données de LSEG

** Les revenus trimestriels de 3,56 milliards de dollars sont conformes à l'estimation moyenne des analystes de 3,55 milliards de dollars

** LH relève la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices annuels à 16,15-16,50 $/shr, contre 16,05-16,50 $/shr

** La société de courtage Leerink Partners estime que la faiblesse du développement précoce est exagérée pour l'action, car le segment contribue peu au bénéfice de base

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de 13,6 % depuis le début de l'année