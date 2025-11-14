La zone euro a enregistré une croissance de 0,2% au deuxième trimestre

(AOF) - Au cours du troisième trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La croissance de la zone euro est conforme aux attentes. Au cours du deuxième trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.

En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,6% dans l'UE au troisième trimestre 2025, après une hausse de 1,5% dans la zone euro et de 1,6% dans l'UE au trimestre précédent.