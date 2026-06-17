La-Z-Boy affiche de bons résultats au quatrième trimestre et annonce un programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars

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17 juin - ** L'action La-Z-Boy LZB.N progresse de 16,9 % à 40,99 $ en pré-ouverture

** La société affiche un BPA ajusté de 1,26 $ au quatrième trimestre , dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 0,82 $

** La société affiche également un chiffre d'affaires de 570 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant légèrement les estimations des analystes de 569,23 millions de dollars – données LSEG

** La directrice générale, Melinda D. Whittington, explique que l’expansion du réseau de vente au détail, l’ouverture de nouveaux magasins et les acquisitions ont permis d’obtenir de solides résultats et de gagner des parts de marché malgré un contexte sectoriel difficile

** LZB autorise également un programme de rachat d’actions de 300 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action LZB affichait une baisse de 5,9 % depuis le début de l'année