La WWDC d'Apple attendue pour des indices sur l'IA agentique ; la monétisation au centre des préoccupations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Morgan Stanley considère la WWDC 2026 comme un catalyseur clé, les investisseurs s'intéressant particulièrement à la question de savoir si Apple AAPL.O réalise une avancée significative vers l'IA agentique, où les logiciels peuvent agir au nom des utilisateurs plutôt que de se contenter de répondre

** La société de courtage voit un potentiel de hausse si Apple intègre des capacités agentiques dans son écosystème, en particulier sur l'iPhone, Siri et ses services, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux cas d'utilisation et renforçant l'engagement des utilisateurs

** Une transition réussie pourrait stimuler la monétisation des services, en s'appuyant sur un segment déjà en forte croissance et à forte marge qui devrait dépasser les 120 milliards de dollars par an

** L'IA agentique pourrait également renforcer le cycle de renouvellement des iPhone, car une intelligence embarquée plus poussée pourrait stimuler la demande de matériel et consolider le principal moteur de revenus de l'entreprise

** Morgan Stanley souligne le potentiel de hausse des marges, car les fonctionnalités basées sur l'IA génèrent généralement une rentabilité plus élevée liée aux logiciels par rapport à une simple amélioration matérielle

** La Worldwide Developers Conference 2026 d'Apple se tiendra du 8 au 12 juin