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La voiture volante Eve d'Embraer a effectué 50 vols d'essai
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eve Air Mobility EVEX.N , l'unité d'avions électriques d'Embraer EMBJ3.SA a déclaré jeudi avoir effectué 50 vols d'essai avec son prototype de "voiture volante" depuis son vol inaugural en décembre , totalisant plus de deux heures de vol.

CONTEXTE CLÉ

- La société prévoit de commencer à produire des prototypes de conformité cette année, avec six unités pour sa campagne de certification auprès de l'ANAC, l'autorité brésilienne de régulation de l'aviation.

- "Atteindre 50 vols d'essai avec notre prototype d'ingénierie va au-delà d'une étape technique. C'est une preuve évidente de la maturité de notre programme", a déclaré Johann Bordais, directeur général de la société.

- Eve élargit les évaluations de l'enveloppe de vol, en augmentant progressivement la vitesse de croisière et en analysant la gestion de l'énergie, la contrôlabilité, la stabilité, le bruit et les vibrations.

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