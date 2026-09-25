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La voie à suivre pour la restructuration de Volkswagen
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 07:00
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Oliver Blume, directeur général de Volkswagen VOWG_p.DE , a peut-être obtenu le feu vert des parties prenantes pour son plan de redressement , mais il doit faire face à des négociations difficiles en Allemagne concernant des suppressions d'emplois et des fermetures d'usines, ainsi qu'à des questions fondamentales sur la stratégie du constructeur automobile aux États-Unis.

Voici un guide de ce qui va se passer prochainement.

REPENSER LES MARCHÉS AMÉRICAIN ET CHINOIS

Le conseil de surveillance de Volkswagen se réunit vendredi, avec à l'ordre du jour des questions en suspens allant des détails de la restructuration à sa stratégie aux États-Unis, où le numéro deux mondial de l'automobile a perdu des milliards d'euros en raison de droits de douane pénalisants.

Volkswagen doit également trancher la question de longue date de savoir si la marque haut de gamme Audi devrait disposer de son propre site de production aux États-Unis, ce qui nécessiterait l'accord du conseil de surveillance.

L'entreprise allemande souhaite également se réorienter vers les segments américains les plus rentables, tels que les pick-up et les gros SUV.

Si la moitié des 50 000 suppressions d'emplois supplémentaires devrait concerner l'Allemagne, Volkswagen procède également à des restructurations ailleurs.

Elle a déjà réduit ses effectifs en Chine de 90 000 à 70 000 pour s'adapter à la baisse des ventes sur ce marché, et d'autres suppressions sont attendues, la production chinoise devant faire face à une réduction de capacité de 500 000 véhicules.

PAS DE GRÈVES POUR L'INSTANT

Lié par une trêve de grève jusqu'au 1er janvier 2027, le principal syndicat industriel allemand cherche d'autres moyens de faire pression sur la direction.

Le 30 septembre, les représentants d'IG Metall devraient discuter avec la direction de leurs craintes que cette restructuration ne viole une convention collective de 2024.

Cet accord avait donné lieu à une première vague de 35 000 licenciements en Allemagne, en échange de garanties d'emploi jusqu'à la fin de la décennie et d'investissements dans des usines aujourd'hui menacées de fermeture.

Bien qu'ils aient levé leur opposition au plan global lors d'une réunion du conseil d'administration il y a trois semaines, les représentants syndicaux et le Land de Basse-Saxe, deuxième actionnaire de Volkswagen, continuent de se battre pour endiguer les suppressions d'emplois locales.

Les syndicats souhaitent que les 25 000 suppressions d'emplois prévues en Allemagne servent de point de départ aux négociations, en mettant l'accent sur les coûts plutôt que sur un objectif chiffré de licenciements.

L'HEURE DE VÉRITÉ POUR LES USINES MENACÉES

Volkswagen élaborera un plan de production européen d'ici fin juin 2027, une période décisive pour les usines déjà menacées.

L'entreprise a l'intention de supprimer une capacité de production équivalente à plus de 500 000 véhicules en réponse à une demande qui reste faible, les usines d'Emden, de Zwickau, de Hanovre et de Neckarsulm devant fermer de manière échelonnée entre 2031 et 2034.

Parmi les solutions envisageables figureraient une réorientation vers le secteur de la défense ou des partenariats avec la Chine, mais aucun projet concret n'a encore été dévoilé.

Il existe également une marge de manœuvre en matière de temps de travail, l'accord de 2024 prévoyant que les parties peuvent convenir d'une semaine de quatre jours pour les salariés si Volkswagen rencontre des difficultés financières.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Rachel More et Christina Amann

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