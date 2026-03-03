La Virginie fait appel de l'injonction contre la limitation de la durée d'utilisation des médias sociaux pour les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

La Virginie a fait appel de l'injonction préliminaire d'un juge contre une loi de l'État limitant les enfants de moins de 16 ans à une heure d'utilisation des médias sociaux par jour. Dans un document déposé mardi, l'État a déclaré qu'il demanderait à la 4e Cour d'appel du circuit des États-Unis à Richmond, en Virginie, d'annuler l'injonction du 27 février de la juge du district des États-Unis Patricia Tolliver Giles à Alexandria.

Signée en mai dernier par le gouverneur Glenn Youngkin, alors républicain, la loi visait à protéger les enfants des composantes "addictives" des médias sociaux et à protéger la santé mentale des enfants.

La loi exigeait également que tous les utilisateurs vérifient leur âge. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier.

NetChoice, un groupe commercial comptant des dizaines de membres, dont Google GOOGL.O , Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook et d'Instagram, et X d'Elon Musk, a déclaré que la loi violait le premier amendement en restreignant l'accès à un discours protégé par la Constitution, une tâche qu'il est préférable de laisser aux parents.

Patricia Tolliver Giles, nommée par l'ancien président démocrate Joe Biden, a déclaré que la Virginie avait un intérêt impérieux à protéger les enfants de l'addiction aux médias sociaux, mais que l'État était allé trop loin.

La cour d'appel évaluera si NetChoice a des chances d'obtenir gain de cause sur le fond.