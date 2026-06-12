La ville russe de Nizhnekamsk annule ses manifestations publiques suite à une alerte au drone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La ville russe de Nizhnekamsk, située dans la région centrale du Tatarstan, annulera tous ses événements publics vendredi en raison d'une menace d'attaque par drone, a déclaré son maire, Radmir Belyayev, sur l'application de messagerie Telegram.

Le pays célèbre la Journée de la Russie le 12 juin, jour férié national.

Plusieurs grandes installations industrielles, dont l'usine pétrochimique Nizhnekamskneftekhim de Sibur NKNC.MM et la raffinerie de pétrole TANECO de Tatneft TATN.MM , sont situées dans la région.

Belyayev n'a fait état d'aucun dégât causé par les drones. La Russie a abattu 231 drones ukrainiens pendant la nuit, ont indiqué les agences de presse, citant le ministère de la Défense.

La ville de Togliatti, qui abrite le plus grand constructeur automobile russe Avtovaz AVAZI_p.MM ainsi que plusieurs installations industrielles, a été la cible d'une attaque de drones, a déclaré le gouverneur de la région de Samara, Vyacheslav Fedorishchev sur Telegram, sans donner de détails.