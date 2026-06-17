La vigueur des ventes au détail aux États-Unis témoigne de la résilience de l'économie malgré la guerre avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, des données sur les stocks et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Les ventes au détail ont progressé de 0,9 % en mai, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,5 %

* Le chiffre d'affaires des stations-service bondit de 3,4 %, reflétant la hausse des prix de l'essence

* Les ventes au détail de base progressent de 0,7 %, mais les dépenses dans les restaurants et les bars reculent de 0,1 %

par Lucia Mutikani

Les ventes au détail aux États-Unis ont progressé plus que prévu en mai, les ménages ayant accru leurs achats de véhicules automobiles malgré la hausse du prix de l'essence; toutefois, un ralentissement est probable à mesure que l'effet tampon des remboursements d'impôts plus importants face à la hausse des prix s'estompe.

Ce quatrième mois consécutif de ventes au détail soutenues, annoncé mercredi par le ministère du Commerce, s’ajoute à la récente accélération de la croissance de l’emploi , soulignant la résilience de l’économie malgré le choc des prix du pétrole lié à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran.

Ces données, conjuguées à la hausse de l’inflation, ont accru les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, même si les économistes ont fait valoir que le seuil de resserrement monétaire restait élevé, les cours du pétrole s’étant adoucis.

Ils s’attendaient à ce que la banque centrale américaine décide, plus tard dans la journée de mercredi, de maintenir son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %, mais d’abandonner son orientation accommodante.

“La vigueur du rapport sur les ventes au détail de mai et l’accélération du rythme des dépenses par rapport à avril vont susciter davantage d’inquiétudes au sein de la Fed, alors qu’elle tente de contenir les pressions inflationnistes liées à la consommation,” a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets.

Les ventes au détail ont bondi de 0,9 % le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 0,4 % en avril, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail, qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l’inflation, progresseraient de 0,5 % après une hausse de 0,5 % précédemment annoncée pour avril. Une fois corrigées de l’inflation, les ventes au détail ont augmenté de 0,4 %, selon les estimations des économistes.

Les ventes ont progressé de 6,9 % en glissement annuel en mai. Cette hausse contraste fortement avec le moral des consommateurs, qui s’est effondré en raison des craintes liées à l’inflation. Certains économistes ont estimé que ces bons résultats suggéraient que les consommateurs pensaient que la hausse des prix à la pompe serait temporaire.

Les prix de l’essence ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre ans en raison de la guerre au Moyen-Orient. Ils ont depuis reculé, la moyenne nationale des prix au détail étant passée cette semaine sous la barre des 4 dollars le gallon pour la première fois depuis avril. Dimanche, les États-Unis et l’Iran ont annoncé s’être mis d’accord sur les conditions permettant de mettre fin à la guerre et de rouvrir le détroit d’Ormuz.

“Si les ménages ont raison et que les prix de l’énergie reculent, comme ils l’ont déjà fait dans une large mesure, alors tout ira bien,” a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets. “Si le choc des prix de l’énergie dure bien plus longtemps que prévu, alors le comportement des consommateurs au cours des trois derniers mois s’avérera insoutenable.”

Les prix de l’essence ont contribué à faire progresser de 3,4 % le chiffre d’affaires des stations-service en mai, expliquant en partie la hausse des ventes au détail le mois dernier. Les ventes des stations-service ont augmenté de 2,4 % en avril et ont bondi de 26,5 % en glissement annuel en mai.

Les remboursements d’impôts, combinés à la reprise boursière, ont soutenu les dépenses, au détriment toutefois de l’épargne. Selon les économistes, les dépenses ont continué d’être tirées par les consommateurs aux revenus élevés, tandis que la hausse des prix à la pompe pesait de manière disproportionnée sur les ménages à faibles revenus.

Les actions à Wall Street s’échangeaient en hausse. Le dollar s’est apprécié par rapport à un panier de devises.

LES CONSOMMATEURS SONT À LA RECHERCHE DE BONNES AFFAIRES

Bien que l’analyse des données internes réalisée par le Bank of America Institute n’ait révélé “aucun signe clair indiquant que les ménages recourent à l’emprunt pour soutenir leurs dépenses,” elle a noté que “certains consommateurs se rendent plus souvent en magasin, peut-être à la recherche de bonnes affaires.”

La période des déclarations d’impôts est terminée et une grande partie des remboursements a déjà été dépensée. L’inflation a dépassé la croissance des salaires au cours des deux derniers mois et le taux d’épargne a chuté en avril à son plus bas niveau depuis quatre ans. Une enquête de NerdWallet a révélé que 35 % des Américains ont déclaré qu’ils devraient recourir au crédit ce mois-ci pour couvrir au moins une partie de leurs dépenses.

“Compter sur le crédit pour stimuler la croissance des dépenses n’est pas viable, ni pour les ménages ni pour l’économie dans son ensemble,” a déclaré Elizabeth Renter, économiste senior chez NerdWallet. “Si les ménages augmentent leurs dépenses de consommation mois après mois, mais s’appuient sur leurs cartes de crédit alors qu’ils sont confrontés à des contraintes financières, la dette qu’ils accumulent risque de devenir ingérable.”

Les ventes des concessionnaires automobiles ont rebondi de 1,2 %. Celles des détaillants hors magasin, qui incluent les commerces en ligne, ont bondi de 1,5 %. Le chiffre d’affaires des magasins de meubles a augmenté de 1,0 %. Des hausses ont été enregistrées dans les magasins de produits de santé et de soins personnels, de vêtements, ainsi que dans les magasins d’articles de sport, de loisirs, d’instruments de musique et de livres.

En revanche, le chiffre d’affaires des services de restauration et des débits de boissons, seule composante services du rapport, a reculé de 0,1 %. Cette catégorie est considérée comme un indicateur clé de la situation financière des ménages. Les ventes des revendeurs de matériaux de construction, de matériel de jardinage et de fournitures sont restées inchangées, tout comme celles des magasins d’alimentation et de boissons. Le chiffre d’affaires des magasins d’électronique et d’électroménager a baissé de 0,5 %.

Certains économistes ont interprété la faiblesse de ces catégories comme un signe d’une sensibilité accrue des consommateurs aux prix.

Les ventes au détail, hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration, ont augmenté de 0,7 % en mai, après une hausse de 0,5 % en avril. Ces ventes dites de base correspondent le plus étroitement à la composante dépenses de consommation du produit intérieur brut.

Pour l’instant, les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie, semblent s’accélérer après avoir ralenti au premier trimestre. Les perspectives de croissance pour ce trimestre ont été renforcées par un autre rapport du Bureau du recensement faisant état d’une solide augmentation des stocks des entreprises en avril.

La Fed d’Atlanta a revu à la hausse son estimation de la croissance du PIB pour le deuxième trimestre, la portant à un taux annualisé de 3,0 %, contre 2,8 % avant la publication de ces données. L’économie avait progressé de 1,6 % au trimestre précédent.

“Les données d’enquête indiquent que les stocks des entreprises sont faibles, tandis que les stocks de pétrole, qui ont été réduits au cours de la guerre en Iran, devront être reconstitués dans les mois à venir, ce qui devrait signifier que le cycle des stocks constituera un facteur de croissance plus important au second semestre,” a déclaré Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics. “L’incertitude liée à la politique commerciale pourrait constituer un facteur imprévisible.”