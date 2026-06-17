La vigueur des ventes au détail aux États-Unis souligne la résilience de l'économie malgré la guerre avec l'Iran

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* Les ventes au détail ont progressé de 0,9 % en mai, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,5 %

* Le chiffre d'affaires des stations-service bondit de 3,4 %, reflétant la hausse des prix de l'essence

* Les ventes au détail sous-jacentes progressent de 0,7 %, mais les dépenses dans les restaurants et les bars reculent de 0,1 %

par Lucia Mutikani

Les ventes au détail aux États-Unis ont progressé plus que prévu en mai, les ménages ayant accru leurs achats de véhicules automobiles malgré la hausse du prix de l'essence, mais un ralentissement est probable à mesure que l'effet tampon des remboursements d'impôts plus importants face à la hausse des prix s'estompe. Le quatrième mois consécutif de ventes au détail soutenues, annoncé mercredi par le ministère du Commerce, s’ajoute à la reprise de la croissance de l’emploi , soulignant la résilience de l’économie malgré le choc des prix du pétrole lié à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran. Ces données, conjuguées à la hausse de l’inflation, ont accru les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, même si les économistes ont fait valoir que le seuil de resserrement monétaire restait élevé, les cours du pétrole s’étant adoucis. Ils s’attendaient à ce que la banque centrale américaine décide plus tard dans la journée de mercredi de maintenir son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %, tout en abandonnant son orientation accommodante.

“La vigueur du rapport sur les ventes au détail de mai et l’accélération du rythme des dépenses par rapport à avril vont susciter davantage de méfiance au sein de la Fed, alors qu’elle tente de contenir les pressions inflationnistes liées à la consommation”, a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets.

Les ventes au détail ont bondi de 0,9 % le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 0,4 % en avril, a indiqué mercredi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5 % des ventes au détail – qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l’inflation – après une augmentation de 0,5 % précédemment annoncée pour avril. Les ventes ont progressé de 6,9 % en glissement annuel en mai. Une partie de la hausse des ventes du mois dernier s’explique par la hausse des prix de l’essence, les recettes des stations-service ayant progressé de 3,4 % après une hausse de 2,4 % en avril. Les ventes des stations-service ont bondi de 26,5 % en glissement annuel en mai. Les prix de l’essence ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre ans en raison de la guerre au Moyen-Orient. Ils ont depuis reculé, la moyenne nationale des prix de détail passant cette semaine sous la barre des 4 dollars le gallon pour la première fois depuis avril. Dimanche, les États-Unis et l’Iran ont annoncé s’être mis d’accord sur les conditions permettant de mettre fin à la guerre et de rouvrir le détroit d’Ormuz. Après correction de l’inflation, les ventes au détail ont augmenté de 0,4 %, selon les estimations des économistes. Les remboursements d’impôts, combinés à la reprise boursière, ont soutenu les dépenses, au détriment toutefois de l’épargne.

LES CONSOMMATEURS À LA RECHERCHE DE BONNES AFFAIRES

L’Institut de la Bank of America a indiqué qu’une analyse de données internes suggérait que “la santé financière des consommateurs reste solide, sans signe évident que les ménages recourent à l’emprunt pour soutenir leurs dépenses”, mais a également noté que “certains consommateurs se rendent plus souvent en magasin, peut-être à la recherche de bonnes affaires”.

Les ventes des concessionnaires automobiles ont rebondi de 1,2 %. Celles des détaillants hors magasin, qui incluent les commerces en ligne, ont bondi de 1,5 %. Le chiffre d’affaires des magasins de meubles a augmenté de 1,0 %. Des hausses ont été enregistrées dans les magasins de produits de santé et de soins personnels, de vêtements, ainsi que dans les magasins d’articles de sport, de loisirs, d’instruments de musique et de livres.

En revanche, le chiffre d’affaires des services de restauration et des débits de boissons, seule composante “services” du rapport, a reculé de 0,1 %. Cette catégorie est considérée comme un indicateur clé de la situation financière des ménages. Les ventes des revendeurs de matériaux de construction, de matériel de jardinage et de fournitures sont restées inchangées, tout comme celles des magasins d’alimentation et de boissons. Le chiffre d’affaires des magasins d’électronique et d’électroménager a baissé de 0,5 %.

Les ventes au détail, hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration, ont augmenté de 0,7 % en mai, après une hausse non révisée de 0,5 % en avril. Ces ventes au détail dites “de base” correspondent le plus étroitement à la composante “dépenses de consommation” du produit intérieur brut.

La dynamique des ventes au détail a toutefois peu de chances de se maintenir. La période des déclarations d’impôts est terminée et une grande partie des remboursements a déjà été dépensée. L’inflation a dépassé la croissance des salaires au cours des deux derniers mois et le taux d’épargne a chuté en avril à son plus bas niveau depuis quatre ans.

“La consommation a retrouvé un certain élan au printemps, mais l’effet d’euphorie provoqué par des remboursements d’impôts plus importants que d’habitude va bientôt s’estomper”, a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Pour l’instant, les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie, semblent s’accélérer après avoir ralenti au premier trimestre. L’indicateur du PIB de la Fed d’Atlanta montre que l’économie progresse à un taux annualisé de 2,8 % au deuxième trimestre. L’économie avait progressé à un rythme de 1,6 % au trimestre précédent.