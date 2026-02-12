La vidéo de la sonnette de Guthrie retardée par une récupération difficile des données, mais les défenseurs de la vie privée s'inquiètent toujours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Soni et Jaspreet Singh

La recherche des images des caméras de sécurité dans le cadre de l'enlèvement très médiatisé de Nancy Guthrie a peut-être été retardée parce qu'elles étaient probablement stockées sous forme de données non organisées sur les serveurs de Google, ont déclaré des experts à l'agence Reuters. Mais le fait que ces données aient existé alors que Nancy n'était pas abonnée au service de sonnette de Google inquiète certains défenseurs de la vie privée.

Nancy Guthrie, mère de Savannah Guthrie, co-présentatrice de l'émission "Today" de la chaîne NBC, a été enlevée à son domicile en Arizona le 1er février, selon les forces de l'ordre. Bien que la maison ait été équipée d'une caméra Google Nest, les autorités ont d'abord déclaré qu'il n'existait aucune vidéo de l'incident parce que Nancy Guthrie n'avait pas souscrit d'abonnement, ce qui est nécessaire si les utilisateurs veulent stocker les données vidéo de l'appareil pendant plus de quelques jours.

Pourtant, les autorités ont publié mardi une vidéo que le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré avoir été récupérée "à partir de données résiduelles situées dans des systèmes dorsaux".

Des défenseurs de la vie privée, des professeurs et d'anciens agents du FBI ont déclaré à Reuters qu'en l'absence d'un abonnement payant permettant d'organiser les clips pour en faciliter la visualisation, les séquences existaient probablement sous forme de données brutes dans les systèmes de sauvegarde de Google, ce qui pourrait même obliger les ingénieurs à écrire un logiciel personnalisé pour les réassembler manuellement.

La localisation des données a pu prendre ce temps parce qu'il est possible que les données aient été "écrasées" sur le serveur. Cela ne signifie pas qu'elles auraient disparu à jamais, mais qu'il faudrait plus de temps pour les localiser et les récupérer", a déclaré Jeff Lanza, ancien agent spécial du FBI et président de la société de conseil en cybersécurité Lanza Group.

"Même si un appareil n'est pas activement connecté ou abonné, les données peuvent rester stockées dans des serveurs en nuage ou des sauvegardes."

Google n'a pas répondu à une demande de commentaire. Il a indiqué à certaines publications qu'il contribuait à l'enquête, tandis que Kash Patel a déclaré que la percée des images avait été rendue possible par "une collaboration étroite avec nos partenaires du secteur privé".

Le FBI a déclaré qu'il apportait un soutien technique et d'investigation à ses partenaires locaux.

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE EN QUESTION

La capacité de Google à récupérer des vidéos, même auprès de personnes non abonnées, a suscité des inquiétudes quant au respect de la vie privée.

Les conditions d'utilisation de Google Nest n'indiquent pas clairement si les séquences filmées par les non-abonnés sont utilisées pour l'entraînement de sa technologie de reconnaissance. Selon les experts, les entreprises veulent obtenir le plus de vidéos possible afin d'améliorer la détection d'objets et d'activités.

"L'apprentissage automatique nécessite des volumes de données pour s'entraîner. Il est donc naturel qu'un fournisseur de sonnettes veuille collecter toutes les données", explique Chris Hoofnagle, professeur de droit à l'université de Berkeley.

"Les entreprises technologiques ont presque toujours accès à plus d'informations que les utilisateurs n'en comprennent", a-t-il ajouté.

Les autorités n'ont pas indiqué quel appareil Nest Guthrie possédait, mais certains modèles plus récents incluent jusqu'à trois heures d'"historique vidéo d'événement" gratuit, ce qui fait référence aux coupures déclenchées par un mouvement ou un son, même sans abonnement, selon le site web de l'entreprise .

Les clients doivent également accepter "le traitement par Google des données audio/vidéo de la Nest Cam" pour utiliser les appareils, comme le montrent les conditions d'utilisation de Nest à l'adresse . L'entreprise a publié un rapport de transparence qui montre qu'elle s'est conformée aux demandes légales de données tout en informant les utilisateurs et en maintenant la protection de la vie privée.

La popularité croissante des sonnettes de porte telles que celles de Google Nest et de Ring, propriété d'Amazon, a entraîné ces dernières années une croissance rapide du marché mondial des caméras de sécurité intelligentes, qui devrait atteindre 9,77 milliards de dollars en 2026, selon Mordor Intelligence.

Les défenseurs de la vie privée affirment que leurs images pourraient être exploitées par des acteurs malveillants. Dans un exemple notable, un technicien du géant américain de la sécurité domestique ADT ADT.N a plaidé coupable en 2021 d'avoir piraté 220 comptes clients pendant près de cinq ans pour les espionner.

Mais de nombreuses personnes sont prêtes à "échanger la commodité contre la sécurité", même si cela signifie renoncer à une partie de leur vie privée, a déclaré Collin Walke, un ancien représentant de l'État de l'Oklahoma qui dirige la pratique de la cybersécurité et de la confidentialité des données au sein du cabinet d'avocats Hall Estill.

"Ils pensent qu'ils peuvent se protéger, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fin de compte, toutes ces informations sont pillées", a déclaré Walke.