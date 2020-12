Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La vente de Rafale à l'Indonésie "très bien avancée", dit Parly Reuters • 03/12/2020 à 21:22









(Actualisé avec déclarations de Florence Parly) PARIS, 3 décembre (Reuters) - La négociation avec l'Indonésie sur une commande de 36 Rafale, avion de chasse de Dassault Aviation AVMD.PA , est "très bien avancée", a déclaré jeudi la ministre française des Armées, Florence Parly. Cette commande "n'est pas encore tout à fait signée, nous y avons beaucoup travaillé", a dit Florence Parly, interrogée sur BFM Business. "C'est très bien avancé." Citant plusieurs sources concordantes, le site La Tribune https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-indonesie-souhaite-monter-a-bord-du-rafale-dassault-aviation-864119.html avait auparavant rapporté que l'Indonésie souhaitait rapidement finaliser un accord sur l'achat de 48 avions de combat Rafale. Paris et Djakarta ont également l'intention de signer un accord de coopération en matière de défense, selon La Tribune, ajoutant que les Indonésiens "voudraient aller très vite et souhaiteraient même un accord avant la fin de l'année tandis que les négociateurs français souhaiteraient prendre un peu de temps pour boucler de façon minutieuse un accord". Le dossier a été évoqué fin octobre lors de la visite à Paris du ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, qui, indique La Tribune, a réitéré le "vif intérêt" de Djakarta pour le Rafale. (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

