La vente de puces d'IA de Nvidia à ByteDance dépend des conditions fixées par l'administration Trump

L'administration Trump est prête à autoriser la société chinoise ByteDance à acheter les puces H200 de Nvidia, mais le fabricant de puces d'intelligence artificielle n'a pas accepté les conditions proposées pour leur utilisation, selon une personne familière avec le sujet.

Les États-Unis ont déclaré qu'ils approuveraient la licence il y a environ deux semaines, a indiqué cette personne, mais Nvidia n'a pas accepté les exigences du gouvernement américain en matière de connaissance du client (KYC) telles qu'elles sont actuellement rédigées - afin de garantir que l'armée chinoise n'ait pas accès aux puces - entre autres conditions.

Plus généralement, Nvidia NVDA.O négocie avec les États-Unis les conditions des licences d'expédition de ses puces d'intelligence artificielle H200 à des entreprises chinoises, selon cette personne et deux autres familiers de l'affaire.

Dans un communiqué, Nvidia a déclaré qu'elle était un intermédiaire entre le gouvernement américain et les clients potentiels qui devraient se conformer aux restrictions américaines.

"Nous ne sommes pas en mesure d'accepter ou de rejeter les conditions de licence de notre propre chef", a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué. "Bien que le KYC soit important, ce n'est pas le problème. Pour que l'industrie américaine puisse réaliser des ventes, les conditions doivent être commercialement pratiques, faute de quoi le marché continuera à se tourner vers des solutions étrangères."

ByteDance, qui possède TikTok et est l'une des plus grandes entreprises d'IA en Chine, n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire. Le ministère du commerce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les États-Unis devraient autoriser Nvidia à vendre les H200 et des puces similaires d'AMD à la Chine, selon des sources, étant donné que le président Donald Trump lui-même a donné son feu vert à ces ventes, une fois que les problèmes de sécurité nationale auront été résolus.