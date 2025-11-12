 Aller au contenu principal
La vente d'un centre de données au Royaume-Uni fait grimper les actions de RWE à leur plus haut niveau depuis 15 ans
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Bénéfice de base ajusté sur neuf mois de 3,48 milliards d'euros

*

La vente d'un projet de centre de données entraîne une plus-value comptable de 225 millions d'euros

*

Les actions atteignent leur plus haut niveau depuis avril 2011

(Ajoute le contexte au paragraphe 3, les commentaires du CFO aux paragraphes 4-5, 9-10) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

RWE, le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, a annoncé un bénéfice plus élevé que prévupour les neuf premiers mois de l'année, stimulé par un gain comptable de 225 millions d'euros (262 millions de dollars) sur la vente d'un projet de centre de données à un grand fournisseur de services en nuage dont le nom n'a pas été dévoilé.

Les actions de RWE RWEG.DE , qui est également le deuxième développeur mondial de projets éoliens offshore, ont augmenté de 4,6 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis avril 2011. Les dernières transactions étaient en hausse de 3 %.

La vente de l'installation, située sur le site d'une ancienne centrale électrique au charbon en Grande-Bretagne, pourrait annoncer des transactions similaires, car les grandes entreprises de logiciels explorent le marché pour trouver des sites en Europe et ailleurs afin d'alimenter la technologie d'IA gourmande en énergie.

"Nos sites sont très attrayants pour les entreprises technologiques et les hypercalculateurs", a déclaré Michael Mueller, directeur financier de RWE, à des journalistes mercredi. Les hyperscalers sont de grands fournisseurs d'informatique en nuage tels que Meta Platforms META.O , Amazon

AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet's GOOGL.O Google.

"Ils sont à la recherche d'emplacements attrayants pour leurs investissements dans l'IA à forte intensité énergétique. Nos sites de centrales électriques dotés d'infrastructures existantes et de connexions au réseau constituent un véritable atout à cet égard."

RWE ÉTUDIE 10 PROJETS DE CENTRES DE DONNÉES EN EUROPE

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements sur neuf mois a chuté de 13 % à 3,48 milliards d'euros, a déclaré RWE, dépassant la prévision moyenne de 3,14 milliards d'euros dans un sondage fourni par l'entreprise.

Cette baisse est principalement due à la plus-value comptable liée aux centres de données, qui n'a été perçue qu'en octobre mais qui a tout de même été prise en compte dans les chiffres des neuf premiers mois de l'année.

RWE a refusé de nommer l'acheteur, mais M. Mueller a déclaré que l'entreprise étudiait 10 projets de centres de données en Europe et que d'autres accords pourraient suivre, ajoutant que l'entreprise avait vendu un site à Microsoft l'année dernière.

"Nous sommes impliqués dans une grande variété de projets de développement sur tous nos sites... en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, qui visent essentiellement à assurer la réutilisation de nos sites, mais aussi à discuter de la possibilité d'accords d'achat d'électricité avec des centres de données et des fournisseurs", a-t-il déclaré.

Les analystes de Jefferies ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la vente du projet britannique soit bien accueillie, car elle s'inscrivait dans une tendance plus large de dépenses liées à l'intelligence artificielle, les centres de données nécessitant de grandes quantités d'énergie.

Selon les stratèges de Barclays, les investissements des cinq principaux hyperscalers devraient approximativement doubler entre 2024 et 2027 pour atteindre 500 milliards de dollars par an. (1 dollar = 0,8575 euro)

Valeurs associées

ALPHABET-A
291,3100 USD NASDAQ +0,42%
AMAZON.COM
249,1000 USD NASDAQ +0,28%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
627,0800 USD NASDAQ -0,74%
MICROSOFT
508,6800 USD NASDAQ +0,53%
ORACLE
236,200 USD NYSE -1,93%
RWE
44,170 EUR XETRA +2,86%
