La vente aux enchères de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique s'achève avec des offres élevées d'une valeur de 279,4 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - La vente par l'administration Trump de concessions pétrolières et gazières dans le golfe du Mexique s'est terminée avec 279,4 millions de dollars d'offres élevées, ont déclaré des responsables du ministère de l'Intérieur à l'issue d'une vente aux enchères retransmise en direct qui s'est tenue mercredi.

BP BP.L , Chevron CVX.N et Shell SHEL.L figuraient parmi les meilleurs enchérisseurs lors de la première vente par le gouvernement américain de droits de forage pétrolier et gazier dans le Golfe depuis 2023.