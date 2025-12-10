 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La vente aux enchères de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique s'achève avec des offres élevées d'une valeur de 279,4 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - La vente par l'administration Trump de concessions pétrolières et gazières dans le golfe du Mexique s'est terminée avec 279,4 millions de dollars d'offres élevées, ont déclaré des responsables du ministère de l'Intérieur à l'issue d'une vente aux enchères retransmise en direct qui s'est tenue mercredi.

BP BP.L , Chevron CVX.N et Shell SHEL.L figuraient parmi les meilleurs enchérisseurs lors de la première vente par le gouvernement américain de droits de forage pétrolier et gazier dans le Golfe depuis 2023.

Environnement

Valeurs associées

BP
443,450 GBX LSE -0,62%
CHEVRON
150,490 USD NYSE +1,31%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,82 USD Ice Europ -0,48%
Pétrole WTI
58,15 USD Ice Europ -0,51%
SHELL
2 710,250 GBX LSE -0,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank