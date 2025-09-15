La vente aux enchères de la société mère Citgo touche à sa fin, alors que l'audience sur la vente débute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un juge du Delaware choisira le gagnant final après une audience de quatre jours

*

L'audience pourrait se prolonger jusqu'en octobre si des preuves supplémentaires sont nécessaires

*

15 créanciers cherchent à obtenir jusqu'à 19 milliards de dollars du produit de la vente aux enchères

*

L'offre d'Amber comprend 2,1 milliards de dollars en espèces pour les détenteurs d'obligations de PDVSA

*

Gold Reserve et d'autres préfèrent attendre la résolution de l'affaire de New York

(Ajout d'une citation au paragraphe 5, de motions et d'objections aux paragraphes 3 et 9) par Marianna Parraga

Une audience de vente très attendue, censée compléter une vente aux enchères organisée par un tribunal américain d'actions de la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum , détenu par le Venezuela, a commencé lundi, avec des soumissionnaires et des créanciers enfermés dans un différend amer pour savoir qui devrait l'emporter.

Le tribunal du Delaware a commencé à entendre les témoignages des parties concernées, des témoins et des experts dans cette épreuve de force de quatre jours, avant que le juge Leonard Stark ne choisisse un vainqueur final.

Une nouvelle série d'arguments pourrait être présentée en octobre si le tribunal décide que plus de temps et de preuves sont nécessaires. Lundi, le juge Stark a rejeté une requête visant à prolonger l'audience afin d'examiner une offre de dernière minute de Blue Water BLUW.O et a également rejeté la demande du Venezuela de suspendre la procédure en raison d'un conflit d'intérêts présumé impliquant Evercore EVR.N , la société qui conseille le tribunal sur l'évaluation de l'offre.

L'enjeu est l'avenir du septième raffineur américain, dont la société mère PDV Holding a été jugée responsable de la dette du pays sud-américain, ouvrant la voie à un total de 15 sociétés expropriées et de détenteurs d'obligations en défaut de paiement pour s'approprier ses actifs.

) "Cette audience de vente représente une étape importante dans un litige de 18 ans dans lequel ConocoPhillips COP.N est engagé depuis que ses actifs ont été expropriés en 2007 par (le président vénézuélien Hugo Chavez", a déclaré Amy Wolf, une avocate représentant la compagnie pétrolière, le plus grand créancier dans l'affaire avec plus de 11 milliards de dollars de créances, lors de l'audience.

En juillet, un officier de justice supervisant le processus a sélectionné une filiale de la société minière Gold Reserve

GRZ.V , cotée à Toronto, comme chef de file de la vente aux enchères .

Mais à la suite d'une guerre d'enchères de dernière minute, l'officier Robert Pincus a changé sa recommandation le mois dernier en faveur d'une offre de 5,9 milliards de dollars d'Amber Energy, une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management.

Cette décision a déclenché des objections et une motion visant à disqualifier l'offre d'Amber, qui reste en suspens, dans le cadre d'une bataille entre des entreprises cherchant à obtenir des compensations pour des actifs expropriés au Venezuela et les détenteurs d'obligations en défaut de paiement de ce pays.

Le mineur Crystallex, ConocoPhillips COP.N et une filiale du détenteur d'obligations Contrarian Funds ont déclaré au tribunal lundi qu'ils soutenaient l'offre d'Amber, tandis que le Venezuela, Gold Reserve et les créanciers juniors s'y opposaient.

L'audience "servira de premier test pour savoir si l'offre d'Amber peut survivre à l'ensemble des risques procéduraux, juridiques et géopolitiques", a déclaré l'avocat Jose Ignacio Hernandez de la société de conseil Aurora Macro Strategies, dans un rapport publié la semaine dernière.

En incluant un paiement en espèces de 2,1 milliards de dollars aux détenteurs d'obligations 2020 de PDVSA, l'offre d'Amber crée une opportunité de résoudre une réclamation de longue date qui est entendue par un autre tribunal de New York.

Toutefois, le Venezuela et une poignée de créanciers préfèrent attendre la résolution de l'affaire new-yorkaise, dans laquelle la validité des obligations est contestée, avant de verser quoi que ce soit aux détenteurs.

Une décision de justice à ce sujet est cruciale pour déterminer combien des 15 créanciers qui font la queue depuis 2017 au Delaware et qui veulent collectivement encaisser jusqu'à 19 milliards de dollars du produit de la vente aux enchères finiront par être indemnisés.