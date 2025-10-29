La valorisation de Nvidia approche les 5 000 milliards de dollars alors que l'essor de l'IA lui permet de connaître une ascension fulgurante

Les actions progressent de 3,6 % après la conclusion d'accords majeurs, soulignant l'optimisme à l'égard de l'IA

Trump discutera des puces Nvidia lors de sa rencontre avec Xi Jinping

Le rallye de pré-marché ajoute environ 6 milliards de dollars à la fortune du directeur général Jensen Huang

Nvidia NVDA.O était en passe d'entrer dans l'histoire mercredi en devenant la première entreprise à atteindre une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars, prolongeant ainsi un puissant rallye qui a cimenté sa place au centre du boom mondial de l'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, ont augmenté de 3,6 % dans les échanges avant bourse après une série d'annonces récentes qui ont renforcé son avance dans la course à l'intelligence artificielle.

Le directeur général Jensen Huang a dévoilé mardi des commandes de puces d'IA d'une valeur de 500 milliards de dollars et a déclaré qu'il prévoyait de construire sept superordinateurs pour le gouvernement américain.

En outre, le président Donald Trump devrait discuter de la puce Blackwell de Nvidia avec le président chinois Xi Jinping jeudi, ce qui témoigne de l'influence croissante de l'entreprise dans la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine, qui ne cesse de s'intensifier.

L'évaluation de Nvidia à 5 000 milliards de dollars, un peu plus de trois mois après avoir franchi la barre des 4 000 milliards de dollars , achèverait la transformation de l'entreprise d'un concepteur de puces graphiques de niche en l'épine dorsale de l'industrie mondiale de l'intelligence artificielle, l'aidant à surpasser ses rivaux et faisant de Jensen Huang une icône de la Silicon Valley.

Cette valorisation dépasserait également l'ensemble du marché des crypto-monnaies et équivaudrait à environ la moitié de la valeur de l'indice paneuropéen Stoxx 600 .STOXX .

Les actions de Nvidia ont été multipliées par près de douze depuis le lancement du ChatGPT d'OpenAI il y a près de trois ans, dépassant largement les gains de 69 % de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

"À long terme, nous nous attendons à ce que les titans de la technologie s'efforcent de trouver des sources secondaires ou des solutions internes pour se diversifier par rapport à Nvidia dans le domaine de l'IA, mais ces efforts ne feront, au mieux, qu'entamer la domination de Nvidia en matière d'IA, sans la supplanter", a déclaré Brian Colello, analyste en chef des actions chez Morningstar.

Aux prix actuels, la participation du directeur général Jensen Huang dans Nvidia vaudrait environ 177,4 milliards de dollars, selon les dépôts réglementaires et les calculs de Reuters, ce qui ferait de lui la huitième personne la plus riche du monde, d'après Forbes.

Né à Taïwan et élevé aux États-Unis depuis l'âge de neuf ans, Jensen Huang dirige Nvidia depuis sa création en 1993. Sous sa direction, les processeurs H100 et Blackwell de l'entreprise sont devenus les moteurs des modèles à grand langage qui alimentent des outils tels que ChatGPT et xAI d'Elon Musk.

Si Nvidia reste le leader incontesté dans la course à l'IA, des entreprises comparables comme Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O ont également franchi la barre des 4 000 milliards de dollars en valeur de marché au cours des derniers mois.

Les analystes estiment que cette hausse reflète la confiance des investisseurs dans les dépenses incessantes en matière d'IA, bien que certains avertissent que les valorisations pourraient être trop élevées.

La forte pondération des entreprises dans le S&P 500 .SPX et le Nasdaq 100 .NDX leur confère une grande influence sur les marchés mondiaux.

Nvidia devrait publier ses résultats trimestriels le 19 novembre.

UNE MONNAIE D'ÉCHANGE GÉOPOLITIQUE

La domination de l'entreprise a attiré l'attention des régulateurs mondiaux, les restrictions américaines à l'exportation de puces avancées en faisant un pion clé dans la stratégie de Washington visant à limiter l'accès de la Chine à la technologie de l'intelligence artificielle.

"Nvidia a clairement apporté son histoire à Washington pour éduquer et gagner les faveurs du gouvernement américain", a déclaré Bob O'Donnell de TECHnalysis Research. "Ils ont réussi à aborder la plupart des sujets les plus chauds et les plus influents dans le domaine de la technologie

La conférence des développeurs de mardi a également servi de plateforme à Jensen Huang pour marcher sur une corde raide géopolitique.

Il a fait l'éloge des politiques "America First" de Donald Trump pour accélérer les investissements technologiques nationaux, tout en avertissant que l'exclusion de la Chine de l'écosystème de Nvidia pourrait limiter l'accès des États-Unis à la moitié des développeurs d'IA du monde.

Des concurrents, dont Advanced Micro Devices AMD.O et plusieurs startups bien financées, cherchent à remettre en cause la domination de Nvidia dans les puces d'IA haut de gamme, mais Nvidia reste le premier choix de l'industrie .