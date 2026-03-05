La valorisation de la bourse de cryptomonnaies OKX atteint 25 milliards de dollars après l'investissement de la société mère de la Bourse de New York

OKX, l'un des plus grands échanges de cryptomonnaies au monde, a été évalué à 25 milliards de dollars après avoir reçu un investissement minoritaire d'Intercontinental Exchange ICE.N , a déclaré jeudi la société mère de la Bourse de New York.

L'investissement, qui valorise OKX bien au-dessus des récents entrants sur le marché Bullish BLSH.N et Gemini

GEMI.O , souligne la façon dont les grandes institutions de Wall Street se précipitent pour développer une infrastructure d'actifs numériques alors que la crypto évolue vers un segment clé de la finance grand public.

Voici quelques détails sur ce partenariat stratégique:

* L'ICE utilisera sous licence les prix spot des cryptomonnaies d'OKX et lancera des contrats à terme réglementés aux États-Unis.

* OKX deviendra un distributeur des marchés américains de contrats à terme et d'actions tokenisées d'ICE auprès de plus de 120 millions de personnes dans le monde.

* Cet investissement fait suite à la récente participation d'ICE dans Polymarket , le plus grand marché de prédiction au monde.

* Les analystes affirment que l'industrie cryptographique pourrait avoir atteint un point d'inflexion qui pourrait marquer la fin du marché baissier après que le président américain Donald Trump a signalé son soutien au projet de loi Clarity Act mardi.

* "Il y avait une fenêtre temporelle pour que la loi Clarity soit adoptée. Cela semble de plus en plus difficile à mesure que le temps passe et que nous nous rapprochons des élections de mi-mandat. Peut-être aurions-nous dû accepter le projet de loi sur la structure du marché et proposer des amendements plus tard", a déclaré à Reuters Haider Rafique, directeur général d'OKX Global.

* L'unité bancaire de Kraken, le rival d'OKX, est devenue la première banque américaine d'actifs numériques à avoir accès au système de paiement de la Réserve fédérale par le biais d'un compte à usage limité mercredi, marquant une victoire majeure pour une industrie qui a cherché pendant des années à accéder aux trillions de dollars de rails de paiement de la Fed.

* "Je pense qu'il est très probable que nous allions dans cette direction à l'avenir, et j'espère qu'il ne nous faudra pas six ans pour le faire", a déclaré Haider Rafique.

* ICE, qui a également été un investisseur de la première heure dans Coinbase COIN.O , aura un siège au conseil d'administration d'OKX. Les conditions de l'investissement n'ont pas été divulguées.