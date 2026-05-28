La valorisation d'Anthropic grimpe à 965 milliards de dollars, dépassant celle d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 et 3)

Anthropic a annoncé jeudi avoir levé 65 milliards de dollars pour une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa capacité de calcul afin de répondre à la demande croissante pour son chatbot Claude et de développer ses produits.

Cette nouvelle valorisation, issue du tour de table de série H, place Anthropic devant OpenAI, dont la dernière valorisation post-financement s'élevait à 852 milliards de dollars en mars, intensifiant ainsi la bataille acharnée que se livrent les deux entreprises pour dominer le secteur de l'IA, en pleine évolution.

La valorisation d'Anthropic a plus que doublé par rapport aux 380 milliards de dollars de février, reflétant son ascension rapide en tant que concurrent de premier plan dans la course à l'IA et la forte demande des investisseurs pour des participations dans des entreprises pionnières.

“Depuis notre série G en février, l'adoption n'a cessé de croître auprès de nos clients entreprises à l'échelle mondiale, et notre chiffre d'affaires annualisé a dépassé les 47 milliards de dollars au début du mois,” a déclaré Anthropic dans un blog.

La recherche de financement privé par Anthropic coïncide avec les préparatifs d'une introduction en bourse, selon des investisseurs et des banquiers proches de l'entreprise.

Anthropic et OpenAI prévoient toutes deux de faire appel au marché public, peut-être dès cette année, afin d’acquérir les ressources informatiques nécessaires pour faire fonctionner leurs services et former de nouveaux modèles.

Anthropic a eu du mal à répondre à la demande ces derniers mois, ce qui l'a contrainte à instaurer des limites d'utilisation pendant les heures de pointe et à encourager l'utilisation en dehors des heures de pointe en offrant davantage de puissance de calcul pendant ces périodes.

Son dernier tour de table a été mené par Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks et Sequoia Capital, avec Coatue et ICONIQ comme co-chefs de file, entre autres.

Les partenaires stratégiques d'Anthropic en matière d'infrastructure, Micron MU.O , Samsung 005930.KS et SK Hynix

000660.KS , ont également participé à ce tour de table, qui comprend 15 milliards de dollars d'investissements déjà engagés par des hyperscalers, dont 5 milliards de dollars provenant d'Amazon AMZN.O .

Amazon avait annoncé en avril qu'elle investirait jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic , alors que la start-up spécialisée dans l'IA s'engage à dépenser plus de 100 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour les technologies cloud d'Amazon. Cet investissement s'ajoute à celui de 8 milliards de dollars déjà réalisé par Amazon.