La valorisation actuelle de Sixt est attractive selon Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 11:40
Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 928,9 millions d'euros, en hausse de 8,2 % sur un an et de 12,6 % à taux de change constant (Oddo BHF : 910 millions d'euros ; consensus : 904 millions d'euros), porté par une demande dynamique dans tous les segments, notamment en Europe.
L'EBITDA du groupe s'est établi à 67,7 millions d'euros contre 48,3 millions d'euros au 1er trimestre 2025.
Oddo BHF note également que le résultat avant impôt s'est élevé à 2,1 millions d'euros (Oddo BHF : 2,0 millions d'euros ; consensus : -1,9 million d'euros) contre -17,6 millions d'euros au 1er trimestre 2025.
Oddo BHF estime que cette amélioration de la rentabilité est portée par une forte croissance du chiffre d'affaires et une diminution des amortissements des véhicules de location, partiellement compensées par la hausse des charges de flotte.
Le groupe a confirmé ses prévisions pour 2026 : 1/ un chiffre d'affaires compris entre 4 450 et 4 600 millions d'euros, soit une croissance comprise entre 4 % et 7 % (consensus : 4 516 millions d'euros) ; 2/ une marge d'EBT d'environ 10 % (soit un EBT compris entre 445 et 460 millions d'euros ; consensus : 443 millions d'euros).
Oddo BHF maintient ses estimations pour 2026 : l'analyste s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de 6,5 % à 4 562 millions d'euros (Europe : 10 % ; États-Unis : 6 % ; Allemagne : 3 %) ; l'EBT devrait s'établir à 455 millions d'euros, soit une marge de 10 %.
Oddo BHF estime que la dynamique est globalement positive, avec des revenus qui devraient continuer de croître en 2026 et une marge avant impôt d'environ 10 %.
"À moyen terme, le groupe devrait continuer de bénéficier de la solidité de son modèle économique, notamment grâce à : 1/ une croissance dynamique du chiffre d'affaires (positionnement haut de gamme, digitalisation, portefeuille de produits diversifié et innovant) ; 2/ sa capacité à maintenir des marges élevées (marges parmi les meilleures du secteur ; une structure de coûts très flexible ; une gestion de flotte efficace garantissant un taux d'utilisation élevé, etc.) ; et 3/ un bilan très sain avec un ratio de fonds propres supérieur à 30 %" indique le bureau d'analyse.
Selon l'analyste, la valorisation actuelle est attractive, avec un PER prévisionnel 2026 de 9,9x, soit une décote d'environ 30 % par rapport aux niveaux historiques.
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