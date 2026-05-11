La valeur liquidative de FS KKR Capital recule en raison des pertes enregistrées dans son portefeuille

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FS KKR Capital FSK a annoncé une perte plus importante au premier trimestre et une forte baisse de sa valeur liquidative, affectée par des pertes sur son portefeuille, de nouveaux actifs non productifs et un élargissement des écarts de taux, et a lancé un programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars.

La valeur liquidative par action est tombée à 18,83 dollars au 31 mars, contre 20,89 dollars à la fin du trimestre précédent, tandis que la perte par action s'est creusée à 1,57 dollar, contre 41 cents.

Le total des revenus d'investissement a reculé à 304 millions de dollars, contre 400 millions un an plus tôt, reflétant la baisse des revenus d'intérêts et de commissions, tandis que le total des pertes nettes réalisées et non réalisées a grimpé à 558 millions de dollars, contre 67 millions.

FSK a déclaré que la baisse de la valeur liquidative était due à des investissements qui avaient pesé sur les trimestres précédents, à de nouveaux actifs non productifs et à l'élargissement des écarts de taux lié au marché dans certaines parties de son portefeuille. Les investissements non productifs ont augmenté pour atteindre 4,2% du portefeuille à leur juste valeur, contre 3,4% au 31 décembre, tandis que le portefeuille d'investissement a reculé à 12,27 milliards de dollars à leur juste valeur, contre 13,01 milliards de dollars à la fin de l'année.

Les achats ont totalisé 499 millions de dollars au cours du trimestre, contre 710 millions de dollars de ventes et de remboursements. Le ratio dette nette/fonds propres est passé de 122% à 131%, tandis que le rendement moyen pondéré des placements en titres de créance productifs d'intérêts a reculé de 10,1% à 9,9%.