La valeur du jour en Europe - WPP suscite l'intérêt de Havas pour une entrée au capital

(AOF) - WPP progresse de 3,16%, à 296,20 pence, le groupe publicitaire britannique étant dans le viseur de son concurrent Havas et des sociétés de capital-investissement Apollo et KKR pour une entrée à son capital, rapporte le Times. "Nous avons régulièrement évoqué la possibilité d'un intérêt d'Havas pour WPP. Premièrement, notre conviction est qu'Havas va entreprendre une opération de taille à un moment ou un autre. L'acquisition d'une partie d'Aegis International pourrait être une autre option", souligne Oddo BHF, qui a réitéré sa recommandation Neutre sur WPP.

"L'intérêt d'Havas pour WPP réside essentiellement dans WPP Media où Havas manque de taille critique, tout particulièrement aux USA. C'est le marché sur lequel les synergies seraient les plus importantes pour Havas", ajoute le bureau d'études.

Cette information relayée par Reuters intervient dans un contexte particulièrement tendu pour WPP qui a lancé fin octobre un nouvel avertissement après celui déjà lancé le 9 juillet dernier dans le sillage de sa publication trimestrielle.

Au troisième trimestre, le groupe publicitaire britannique a essuyé un repli plus importante que prévu de son chiffres d'affaires (-5,9%), à 3,26 milliards de livres sterling, après avoir été pénalisé par une forte baisse de performance de son agence phare, WPP Media.

Dans ce contexte défavorable, WPP a revu à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2025, anticipant désormais une diminution de son chiffre d'affaires à périmètre comparable comprise entre 5,5 % et 6 %, hors coûts refacturés, contre une prévision précédente d'un recul de 3 % à 5 %.

Un début de mandat compliqué pour Cindy Rose

Aussi, sa marge bénéficiaire d'exploitation globale devrait se situer autour de 13%, légèrement en-deçà de la limite inférieure de sa fourchette précédente.

Le début de mandat de la nouvelle directrice générale Cindy Rose, ancienne cadre de Microsoft, s'inscrit donc dans une conjoncture des plus compliquées.

Celle qui a succédé à Mark Read le mois dernier a déclaré que WPP améliorerait son exécution et simplifierait "radicalement" son organisation interne. "Nous allons élargir notre marché potentiel en nous concentrant davantage sur les solutions technologiques et d'entreprise", a-t-elle ajouté tout en reconnaissant qu'il faudrait "un peu de temps " pour redresser le géant britannique.

Depuis le début de l'année, le titre WPP s'effondre de plus 60%.

