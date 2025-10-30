La valeur du jour en Europe - WPP a la gueule de bois après un nouveau warning ; Cindy Rose déjà sous pression

(AOF) - WPP dévisse de 12,20%, à 316,60 pence, sur la place londonienne dans le sillage d'un nouvel avertissement après celui déjà lancé le 9 juillet dernier. Le groupe a touché ce matin son plus bas historique en Bourse depuis octobre 2008. Dans son sillage, à Paris, Publicis recule de 1,92%, à 85,66 euros. Au troisième trimestre, le groupe publicitaire britannique a essuyé un repli plus importante que prévu de son chiffres d'affaires (-5,9%), à 3,26 milliards de livres sterling, après avoir été pénalisé par une forte baisse de performance de son agence phare, WPP Media.
Dans ce contexte défavorable, WPP, dont les objectifs annuels avaient déjà été abaissés le 9 juillet dernier, a revu à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2025. Le groupe anticipe désormais une diminution de son chiffre d'affaires à périmètre comparable comprise entre 5,5 % et 6 %, hors coûts refacturés, contre une prévision précédente d'un recul de 3 % à 5 %.
Aussi, sa marge bénéficiaire d'exploitation globale devrait se situer autour de 13%, légèrement en-deçà de la limite inférieure de sa fourchette précédente.
Le début de mandat de la nouvelle directrice générale Cindy Rose, ancienne cadre de Microsoft, s'inscrit donc dans une conjoncture des plus compliquées.
Celle qui a succédé à Mark Read le mois dernier a déclaré que WPP améliorerait son exécution et simplifierait "radicalement" son organisation interne. "Nous allons élargir notre marché potentiel en nous concentrant davantage sur les solutions technologiques et d'entreprise", a-t-elle ajouté tout en reconnaissant qu'il faudrait " un peu de temps " pour redresser le géant britannique.
