La valeur du jour en Europe - Volkswagen en forme ; Oddo BHF reste confiant pour 2026
information fournie par AOF 22/01/2026 à 11:30

(AOF) - Volkswagen (+5,05%, à 103,85 euros) occupe la tête de l'indice EuroStoxx 50. Le constructeur automobile allemand a annoncé, à l'occasion de ses chiffres préliminaires pour l'exercice 2025, prévoir un flux de trésorerie disponible industriel d'environ 6 milliards d'euros, contre 5 milliards l'année précédente.

Volkswagen a fait état de chiffres préliminaires supérieurs à ses prévisions pour sa division automobile. Au 31 décembre 2025, la liquidité nette a dépassé 34 milliards d'euros, contre 31 milliards trois mois plus tôt.

Le groupe tablait, de son côté, sur une liquidité nette comprise entre 28 et 30 milliards d'euros, des niveaux également inférieurs à la moyenne des attentes du marché. Volkswagen attribue ces écarts positifs à une baisse du besoin en fonds de roulement ainsi qu'à des investissements moins élevés que prévu, notamment en capital (Capex) et en recherche et développement (R&D).

Pour Oddo BHF, ce " dépassement des attentes de free cash-flow " doit être vu comme un signal favorable, alors que les inquiétudes grandissent quant à la nécessité pour VW de consolider son bilan et de préserver sa capacité à verser les dividendes attendus.

Le bureau d'études souligne également le ton " rassurant " du constructeur pour 2026 : avec un free cash-flow anticipé autour de 5 milliards d'euros, conforme aux indications précédentes et aux attentes du marché, cela " suggérerait une absence de retournement majeur à venir ".

Et de poursuivre : "Si plusieurs éléments vont dans le bon sens — notamment une meilleure discipline de capital, comme l'illustre cet épisode, l'amélioration de la situation en Europe, les réductions de coûts, les lancements de produits et de potentielles cessions d'actifs — nous estimons que le constructeur fait encore face à de nombreux défis cette année. Parmi eux, la situation de ses marques Premium et Luxe reste préoccupante : bien qu'une amélioration soit attendue, les niveaux demeurent faibles en valeur absolue, en particulier chez Porsche. Par ailleurs, ses performances restent insuffisantes en Amérique du Nord (en raison des volumes et des droits de douane) ainsi qu'en Chine, où un rebond avant 2026 nous paraît prématuré. Enfin, la gouvernance demeure un point négatif malgré des progrès récents, comme la décision du directeur général du groupe de renoncer à son poste de DG de Porsche AG. "

