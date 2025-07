La valeur du jour en Europe Unicredit abandonne son offre sur Banco BPM et rehausse ses objectifs annuels

(AOF) - Unicredit (+4,58% à 60,74 euros) affiche l’une des plus fortes hausses de l’indice FTSE MIB après avoir relevé ses objectifs annuels pour la deuxième fois de l'année et la rémunération de ses actionnaires. Cette bonne nouvelle intervient au lendemain de la décision de la banque italienne d’abandonner son offre sur sa concurrente italienne, Banco BPM, lancée en novembre dernier. L’action de cette dernière ferme la marche de l’indice milanais, perdant 1,84% à 10,135 euros. Unicredit a mis en cause le gouvernement italien, qui s’est opposé à l’opération en exerçant son " golden power ".

Occasion manquée, mais objectifs relevés

" Il s'agit d'une occasion manquée non seulement pour les parties concernées par le BPM, mais aussi pour les entreprises, les communautés et l'économie au sens large de l'Italie. " a commenté la banque. " UniCredit reste convaincu que la consolidation du secteur bancaire italien serait bénéfique à la fois pour le pays et pour l'Europe dans son ensemble. " L'établissement bancaire transalpin a encore dans son viseur, Commerzbank, dont elle est le premier actionnaire avec environ 20% du capital et des droits de vote de la banque allemande.

Unicredit anticipe désormais un bénéfice net d'environ 10,5 milliards d'euros contre plus de 9,3 milliards d'euros auparavant. Les revenus sont attendus supérieurs à 23,5 milliards d'euros contre environ ce montant précédemment. La rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) est attendue environ 20% et non plus 17%.

En 2027, la banque italienne table sur un bénéfice net d'au moins 11 milliards d'euros contre un ancien objectif d'environ 10 milliards d'euros. La rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) devrait atteindre au moins 20% d'ici 2 ans et non plus au moins 17%.

Résultats trimestriels au plus haut

L'établissement bancaire transalpin a fait ces annonces à l'occasion de la présentation de résultats record au deuxième trimestre. Sur cette période, le bénéfice net a progressé de 24,8% à 3,3 milliards d'euros, dépassant nettement le consensus s'élevant à moins de 2,5 milliards d'euros.

Les revenus nets ont baissé de 4,7% à 6 milliards d'euros tandis que les revenus d'intérêts ont reculé de 2,8% à 3,5 milliards d'euros. Ses activités de courtage ont connu une chute de 57,7% à 192 millions d'euros.

Unicredit affiche un bilan solide, avec un ratio de fonds propres durs (CET1) de 16,2% à fin juin, en progression de 10 points de base sur le trimestre.

Cette année, la banque italienne compte désormais distribuer au moins 9,5 milliards d'euros à ses actionnaires, dont au moins 4,75 milliards d'euros sous la forme de dividendes. Au moins 30 milliards d'euros - dont au moins 15 milliards d'euros de dividendes en espèces - seront distribués aux actionnaires sur les exercices de 2025 à 2027.

Il y a un peu plus d'une semaine, le conseil d'administration de Crédit Agricole S.A. a approuvé la demande d'autorisation à la BCE pour franchir le seuil des 20% du capital de Banco BPM. Muni de cette autorisation, le groupe bancaire, qui détient actuellement 19,8% du capital de la banque italienne, prévoit d'acquérir un nombre d'actions suffisant pour situer sa participation dans Banco BPM immédiatement au-dessus du seuil de 20% afin de se placer sous le régime de l'influence notable et consolider ainsi sa participation par mise en équivalence, en cohérence avec son rôle d'actionnaire de long terme et de partenaire de Banco BPM.