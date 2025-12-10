 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 019,96
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe TUI recule malgré des résultats et des perspectives globalement encourageants
information fournie par AOF 10/12/2025 à 11:45

(AOF) - TUI (-2,61%, à 8,142 euros) est sanctionné à Francfort, malgré la présentation de résultats annuels sans mauvaise surprise et de perspectives globalement encourageantes. Le titre subit essentiellement des prises de bénéfices après avoir enchaîné cinq séances consécutives de progression, pour un gain cumulé de 2,65%. Le voyagiste a conclu l’exercice 2025, clos fin septembre, avec un chiffre d’affaires de 24,2 milliards d’euros, en hausse de 4,4%, tandis que l’Ebit sous-jacent a atteint le niveau record de 1,46 milliard d’euros, en croissance de 12,6%.

Chez Oddo BHF, ces résultats sont qualifiés de " conformes aux attentes " notamment par rapport aux données préliminaires dévoilées il y a près d'un mois.

La société allemande a également dévoilé ses perspectives pour l'exercice 2026. Elle table notamment sur une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 4%, et sur un Ebit sous-jacent en croissance de 7 à 10%, ce qui souligne une décélération par rapport à l'exercice 2025. A moyen terme, la société table sur un Ebit sous-jacent d'environ 7 à 10% également en taux de croissance annuel composé, et sur un taux de distribution de dividende de 10 à 20% du bénéfice sous-jacent par action à partir de l'exercice 2026.

Les analystes d'Oddo BHF estiment que cette nouvelle stratégie de rémunération des actionnaires était attendue avec notamment la reprise du dividende de 0,10 euro par action au titre de l'exercice 2024-2025. S'il ne s'agit pas d'une surprise pour Oddo BHF, la reprise du dividende était toutefois prévue un peu plus tard. Les analystes soulignent qu'il s'agit clairement d'un signe de confiance et une étape supplémentaire vers un retour à la normale.

Autre point positif pour TUI, les réservations pour la saison d'hiver 2025-2026 sont positives, et prometteuses pour la saison estivale.

Oddo BHF a confirmé son opinion à Surperformance sur le titre TUI, assortie d'une cible de cours de 13 euros. En revanche, les analystes de Jefferies sont moins ambitieux avec un avis à Conserver et un objectif de cours de 8,20 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/12/2025 à 11:45:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank