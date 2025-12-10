La valeur du jour en Europe TUI recule malgré des résultats et des perspectives globalement encourageants

(AOF) - TUI (-2,61%, à 8,142 euros) est sanctionné à Francfort, malgré la présentation de résultats annuels sans mauvaise surprise et de perspectives globalement encourageantes. Le titre subit essentiellement des prises de bénéfices après avoir enchaîné cinq séances consécutives de progression, pour un gain cumulé de 2,65%. Le voyagiste a conclu l’exercice 2025, clos fin septembre, avec un chiffre d’affaires de 24,2 milliards d’euros, en hausse de 4,4%, tandis que l’Ebit sous-jacent a atteint le niveau record de 1,46 milliard d’euros, en croissance de 12,6%.

Chez Oddo BHF, ces résultats sont qualifiés de " conformes aux attentes " notamment par rapport aux données préliminaires dévoilées il y a près d'un mois.

La société allemande a également dévoilé ses perspectives pour l'exercice 2026. Elle table notamment sur une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 4%, et sur un Ebit sous-jacent en croissance de 7 à 10%, ce qui souligne une décélération par rapport à l'exercice 2025. A moyen terme, la société table sur un Ebit sous-jacent d'environ 7 à 10% également en taux de croissance annuel composé, et sur un taux de distribution de dividende de 10 à 20% du bénéfice sous-jacent par action à partir de l'exercice 2026.

Les analystes d'Oddo BHF estiment que cette nouvelle stratégie de rémunération des actionnaires était attendue avec notamment la reprise du dividende de 0,10 euro par action au titre de l'exercice 2024-2025. S'il ne s'agit pas d'une surprise pour Oddo BHF, la reprise du dividende était toutefois prévue un peu plus tard. Les analystes soulignent qu'il s'agit clairement d'un signe de confiance et une étape supplémentaire vers un retour à la normale.

Autre point positif pour TUI, les réservations pour la saison d'hiver 2025-2026 sont positives, et prometteuses pour la saison estivale.

Oddo BHF a confirmé son opinion à Surperformance sur le titre TUI, assortie d'une cible de cours de 13 euros. En revanche, les analystes de Jefferies sont moins ambitieux avec un avis à Conserver et un objectif de cours de 8,20 euros.

