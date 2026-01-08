La valeur du jour en Europe - Tesco déçoit avec ses ventes trimestrielles

(AOF) - Tesco (-4,84%, à 430,70 pence) est chahuté à Londres après la publication de ventes inférieures aux prévisions sur le troisième trimestre et la période de Noël, même si le groupe a resserré vers le haut sa fourchette de bénéfice opérationnel ajusté pour l’exercice 2025-2026.

Le groupe de distribution a vu ses ventes, à périmètre constant, progresser de 3,1% au cours du troisième trimestre qui s'achevait le 22 novembre dernier. Selon Jefferies, le consensus tablait sur des ventes en progression de 3,6%.

En ce qui concerne la période de Noël, soit les six semaines entre le 22 novembre et le 3 janvier, les ventes ont augmenté 2,4%, soit un point de moins que les attentes du consensus (+3,4%).

Au total, en comptant le troisième trimestre et la période de Noël (19 semaines), toujours à périmètre constant, les ventes de Tesco se sont appréciées de 2,9%.

Dans le détail, au Royaume-Uni, la progression a été de 3,7% sur ces 19 semaines, grâce à une bonne performance dans les produits frais (+6,6%), à une belle croissance des ventes en ligne (+11,2%). Dans cette zone, le distributeur évoque une surpeformance du marché tant en valeur qu'en volume, matérialisée par sa plus haute part de marché depuis plus de 10 ans.

En République d'Irlande, sur l'ensemble de la période, les ventes ont connu une hausse de 4,6%, portées par l'alimentaire (+5,2%). Partant, le gain de part de marché du groupe a été de 41 points de base, à 24%, dans cette zone, soit une quatrième année consécutive de progression sur la période.

Ken Murphy, directeur général du groupe, a commenté : " je suis ravi de la solide performance de Noël que nous avons offerte à nos clients. Nos investissements dans la valeur, la qualité et le service ont permis d'améliorer encore la satisfaction de nos clients et de générer une forte croissance dans les produits frais, contribuant ainsi à notre part de marché la plus élevée au Royaume-Uni depuis plus d'une décennie ".

Grâce à ces performances, Tesco prévoit désormais d'atteindre un bénéfice opérationnel ajusté dans la fourchette haute de son objectif initial qui était entre 2,9 et 3,1 milliards de livres sterling. La prévision de flux de trésorerie disponible a, quant à elle, été maintenue entre 1,4 et 1,8 milliard de livres sterling.

Les analystes de Jefferies ont maintenu leur recommandation à Conserver sur le titre Tesco, avec un objectif de cours de 450 pence.

