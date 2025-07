La valeur du jour en Europe Shell sanctionné après la mise à jour de ses objectifs

(AOF) - Shell a publié une mise à jour de ses perspectives pour le deuxième trimestre, qui comporte des révisions à la baisse de certains objectifs. Par conséquent, le titre signe la plus forte baisse (- 2,88 %, 29,69 euros) de l’indice AEX de la Bourse d’Amsterdam. Shell entraîne ses concurrents dans son sillage, dont TotalEnergies . Le groupe mondial énergétique et pétrochimique estime désormais que les résultats des activités négoces et optimisation de la division Gaz Intégré devraient être nettement inférieurs à ceux du premier trimestre.

Toujours dans la même division, la production est attendue entre 900 et 940 millions de barils équivalents pétrole, contre une précédente estimation située entre 890 et 950. Le volume de liquéfaction de gaz naturel liquéfié devrait être compris entre 6,4 et 6,8 millions de tonnes, alors qu'il était attendu auparavant entre 6,3 et 6,9 millions de tonnes.

En revanche, pour la division Pétrole, la fourchette d'objectifs de production a été resserrée vers le haut avec une cible de 1,660 à 1,760 million de barils d'équivalent pétrole par jour, contre un précédent objectif de 1,560 à 1,760. Elle est toutefois toujours attendue en baisse par rapport aux 1,855 million de barils d'équivalent pétrole par jour atteints au premier trimestre.

Au niveau de la division Chimie et Produits, la marge de raffinage est attendue à 8,9 dollars par baril contre 6,2 dollars par baril sur les trois premiers mois de 2025. Le sous-segment Chimie devrait afficher un résultat ajusté en perte alors que le taux d'utilisation devrait tomber entre 68% et 72% en raison d'une maintenance non planifiée à Monaca.

Enfin, le résultat de la distribution est anticipé en hausse par rapport au premier trimestre.

" Shell a publié des rapports d'activité positifs au cours des deux dernières années, et il semble que la série positive ait été interrompue... " souligne RBC

Pour les analystes, le titre Shell devrait sous-performer à la suite de la mise à jour des objectifs, notamment à cause de la division Chimie qui devrait continuer de peser sur les bénéfices.